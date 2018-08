Francisco, con las personas sin hogar: "Vosotros sois la Iglesia, el pueblo de Dios, Jesús está con vosotros"

(Jesús Bastante).- Tras su encuentro con la comunidad católica en la procatedral de Santa María, el pequeño Skoda azul del Papa Francisco se dirigió al Centro de Día que los frailes capuchinos regentan en Dublín, y en el que se dan cita, cada día, aquellos "que lo han perdido todo". "En ellos está la sangre de Cristo", apuntó, emocionado, Bergoglio. "Vosotros sois la Iglesia, el pueblo de Dios, Jesús está con vosotros".

"Me han dicho que los hermanos capuchinos están cerca de los pobres. Esto es verdad", señaló Francisco ante la atenta mirada del superior de la comunidad, Kevin Crowley, quien con anterioridad le había mostrado la cruda realidad en la que viven decenas de personas sin hogar, familias desestructuradas, ancianos olvidados y todo aquel al que la vida no quiere dar otra oportunidad.

Francisco tuvo ocasión de estrechar manos, escuchar lamentos, enjugar lágrimas, y agradecer el ejemplo de la comunidad benedictina. En un momento en que el sacerdocio no es la profesión más codiciada, Bergoglio reivindicó a aquellos que, como los capuchinos, "tienen la gracia de contemplar las llagas de Jesús" en las personas que no tienen nada. "En ellos está la sangre de Cristo".

"Yo tengo una gran cercanía con los capuchinos", exclamó Francisco, quien agradeció a los frailes y a los usuarios "que no me habéis pedido nada. Para vosotros, es Jesús el que viene, eso me ha tocado el corazón, y me ha hecho pensar en tantos sacerdotes que viven dándose por los otros".

"Vuestro testimonio enseña al sacerdote que sabe escuchar, estar cerca, perdonar, y no exigir demasiado", añadió el Papa. "Es muy simple, lo que Jesús dijo que ha hecho el padre cuando el hijo regresó lleno de pecados". En la parábola del hijo pródigo, "el padre no se sentó a confesarle o a preguntarle, sino que lo abrazó. La penitencia del hijo era el arrepentimiento".

"Que vuestro testimonio llegue al pueblo de Dios, y este corazón de saber perdonar sin hacer sufrir llegue a todos los sacerdotes", rogó Francisco, quien también dio las gracias a las personas que acuden a diario al centro de los capuchinos. "Gracias por venir aquí con confianza. ¿Sabéis por qué venís así? Porque ellos os ayudan sin que perdáis vuestra dignidad. Para ellos, cada uno de vosotros es Jesucristo. Gracias por la fe que nos dais hoy".

"Escuchad el consejo que os doy: Si hay alguna duda, algún dolor, hablad con ellos, ellos os harán sentir bien", señaló Bergoglio, quien pidió a ellos, al pueblo, "orad. Orad por la Iglesia, por los sacerdotes, por los capuchinos. Orad por los obispos, por nuestro obispo, y también rezad por mí, os lo pido, orad por los sacerdotes, no lo olvidéis".

Y una última petición: "Que cada uno de vosotros entre en su corazón y piense en las personas que lo necesitan... Demos un paso más. Si alguno de vosotros tiene un enemigo, o no le cae bien, metedlo en el corazón. Así recibirá la bendición".