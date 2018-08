Si quieres al Papa Francisco y sus reformas, muéstrale tu apoyo

Los obispos argentinos lo han definido a la perfección: el Papa Francisco "sufre un ataque despiadado en el que confluyen distintos y mezquinos intereses mundanos. Compartimos sus dolores y esperanzas". Desde Religión Digital, conscientes de la importancia de este Papado para el presente y el futuro de la Iglesia y la sociedad, queremos renovar nuestro total apoyo al Pontífice en estos momentos.

Son pocos, muy pocos, pero muy bien organizados. Trabajan desde las sombras para destruir todo cuanto encuentran a su paso. Los 'falsos profetas de desventuras', como ya los definiera Juan XXIII, se lanzan ahora en un feroz ataque contra el Papa Francisco, un ataque vilmente orquestado y repleto de mentiras y una absoluta falta de caridad evangélica.

Es natural que Francisco haya anunciado que no va a decir ni una sola palabra, y que la traición de Viganò -alimentada por la ultraderecha neocon de Estados Unidos, Italia y España, y sus terminales mediáticas y digitales-, le haya provocado dolor y cierta amargura. La falsedad de las acusaciones están cayendo por su propio peso sólo con contrastar mínimamente la realidad (bendita hemeroteca), y los acusadores están tan desacreditados que sólo les sostiene una huida hacia adelante.

Sin embargo, que el Papa haya decidido no responder no significa que el resto del Pueblo de Dios no lo haga. Episcopados de todo el mundo están lanzando sus apoyos en bloque a Francisco, y los principales comunicadores están realizando un ejemplar trabajo de afirmación de la verdad frente a lo que no es más que una muestra de libro de cómo fabricar 'fake news'.

Desde Religión Digital queremos renovar nuestro total apoyo a Francisco, y por ello consideramos oportuno relanzar la campaña Pro-Francisco. Son miles las instituciones, y millones los católicos que, desde esta plataforma, ya han mostrado su apoyo al Santo Padre. Queremos reafirmarlo ahora, en un momento (que pasará, estamos convencidos) en que los más oscuros sectores de la vieja guardia golpean con saña, pero sin efecto, la barca de Pedro.

Para apoyar al Papa y sus reformas, entra en Pro-Francisco y firma: