Lombardi y Rosica desmienten la última andanada de Viganò contra el Papa

(J. B./Agencias).- Viganò vuelve a mentir. Esta vez, sobre el encuentro que organizó durante el viaje de Francisco a EE.UU. en 2015, una de las causas, según confesó el Pontífice a Juan Carlos Cruz, de su salida de la Nunciatura.

El arzobispo insistió a lo largo del fin de semana en que el Papa conocía perfectamente, y avaló, el encuentro que organizó con la activista ultracatólica Kim Davis, conocida por su cruzada contra los gays, que fue utilizada por el lobby estadonidense para pretender que el Papa avalaba su lucha. Davis era una empleada del registro civil de Kentucky que se negó a casar a personas del mismo sexo.

Tal y como confesó Francisco a Cruz, esa reunión fue una puñalada trapera, una más, de Viganò, y la gota que colmó el vaso. El ex nuncio no tardó en responder a esto, subrayando que el Papa aprobó el encuentro de antemano y que no hubo más que elogios a su organización del viaje a Norteamérica.

don't you just hate it when people of authority treat you like a stupid person? https://t.co/lvDXjRlJ6w #ThomasRosica #FedericoLombardi #KimDavis #vigano #ViganoTestimony #vatican #PopeFrancis #tcot #usa