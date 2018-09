La Comisión Antipederastia del Vaticano lanza programas piloto de apoyo y denuncia para las víctimas de abusos

(J. Bastante/Vatican News).- Toda crisis, por dura que sea, también presenta infinitas oportunidades de cambio y regeneración. Esto ocurre en la Iglesia católica respecto a la pederastia. El horror de cada uno de las decenas de miles de casos conocidos es un acicate para crear estructuras seguras para las víctimas, y ayudarlas en la tarea de denunciar, ante la Justicia y la Iglesia, a los depredadores.

Uno de esos pasos se dio este fin de semana, durante la última reunión de la Comisión Antipederastia del Vaticano. Un encuentro en el que, entre otras cosas, se aprobó la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto, el primero de los cuales será en Brasil. Estos proyectos, apunta la comisión en una nota, "son un mecanismo para crear ambientes seguros y procesos transparentes a través de los cuales las personas que han sido abusadas puedan dar un paso adelante".

Durante el encuentro, el Papa recordó la importancia de "escuchar a las víctimas/supervivientes" y tener sus historias de vida como "guías de la respuesta de la Iglesia para proteger a los menores del abuso sexual". Por ello, la reunión arrancó con dos testimonios de víctimas.

