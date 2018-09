Francisco: "Los cristianos nunca deben entrar en el chisme o en la lógica de los insultos"

(J. B./Vatican News).- "Los cristianos nunca deben entrar en el chisme o en la lógica de los insultos. Eso sólo nos lleva a la guerra". El Papa Francisco volvió a arremeter en su homilía de Casa Santa Marta contra la tendencia de entrar en el juego "del gran acusador".

Una semana en la que muchos obispos han estado en Roma. En las homilías de su capilla, ha hecho hincapié en que "entre nosotros está Satanás para destruirnos", y hoy, ha invocado a la misericordia y a no acusar a los demás. "La única acusación lícita que tenemos los cristianos es acusarnos a nosotros mismos", dijo.

"Ser cristiano no es fácil", pero hace "feliz", apuntó el Papa, quien dio las características del "estilo cristiano", a través de las Bienaventuranzas o las Obras de Misericordia.

En especial, Bergoglio se centró en "cuatro detalles para vivir la vida cristiana": "Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan" . Por eso, Francisco dejó claro que los cristianos nunca deben entrar "en el chisme" o "en la lógica de los insultos", que lo único que genera es "guerra".

Por el contrario, se debe buscar siempre tiempo para "orar por las personas molestas".

"Éste es el estilo cristiano, ésta es la forma de vida cristiana. Pero si no hago estas cuatro cosas: Amar a los enemigos, hacer el bien a los que me odian, bendecir a los que me maldicen y rezar por los que me maltratan, ¿no soy cristiano? Sí, eres cristiano porque has recibido el bautismo, pero no vives como un cristiano. Vives como un pagano, con el espíritu de la mundanalidad".