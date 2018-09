(Jesús Bastante).- "Tenemos que denunciar los abusos que conocemos". El Papa Francisco acababa de encontrarse con ocho víctimas de la pederastia clerical en Dublín. Justo después, con el corazón desgarrado, Bergoglio se reunía con los jesuitas irlandeses. "Los acabo de escuchar ahora en la sala de al lado y estoy profundamente conmovido".

Aunque un resumen del coloquio ya había sido publicado por la Compañía de Jesús en Irlanda, ahora es La Civilità Catòlica quien publica íntegro el diálogo mantenido entre el Papa y sus hermanos jesuitas. En el mismo, según recoge Antonio Spadaro sj., Francisco pidió "una misión especial" a la Compañía. "Limpiad esto, cambiad las conciencias, no tengáis miedo de llamar a las cosas por su nombre".

A lo largo del coloquio, Francisco insistió en que "no basta" con "pasar página" de los abusos, sino que es preciso "buscar una cura, una reparación, todo lo necesario para curar las heridas y devolverle la vida a tanta gente".





"Este drama de los abusos, especialmente cuando están muy extendidos y causan gran escándalo -pensad en Chile, aquí en Irlanda o Estados Unidos- tiene detrás a una Iglesia que es elitista y clericalista, una incapacidad para estar cerca del pueblo de Dios", afirmó el Papa, quien insistió en el mal del clericalismo. "El abuso sexual no es el primero. El primer abuso es el de poder y conciencia", zanjó.

Según los asistentes, el Papa estaba profundamente conmovido tras escuchar los testimonios de las víctimas, no sólo de abusos sexuales, sino también de poder. Especialmente, con los casos de niños robados. "Me quedé sorprendido y horrorizado", confesó Francisco, al saber que se habían dado casos de mujeres solteras a las que se arrebató a sus hijos. "Escuchar esto me ha tocado profundamente el corazón", señaló.

