Francisco, a los mafiosos: "¡Dejen de pensar en ustedes mismos y en su dinero! ¡Conviértanse!"

(C.D.).- Conmovedora misa del Papa en Palermo en el 25 aniversario del martirio del Beato Pino Puglisi. Ocasión que Francisco ha dedicado a explicar, en su homilía, cuál es la lección de la vida de este valiente cura asesinado por la mafia: la de que el único "populismo cristiano", tal y como nos enseñó el mártir -"pobre entre los pobres de su tierra"- es "escuchar y servir a la gente, sin gritar, sin acusar y provocar disputas".

Algunas frases de la homilía del Papa

Hoy Dios nos habla de la victoria y la derrota... San Juan presenta la fe como "la victoria que conquistó al mundo" (1 Jn 5.4), mientras que el Evangelio cita la frase de Jesús: "El que ama su vida la pierde" (Jn 12.25)

Esta es la derrota: quien ama su vida la pierde. ¿Por qué?

Ciertamente, no porque tengas que odiar la vida: la vida debe ser amada y defendida, ¡es el primer regalo de Dios!

Lo que lleva a la derrota es amar la propia vida... Los que viven por su cuenta la pierden

Parecería lo contrario. Aquellos que viven para sí mismos, aquellos que tienen éxito, aquellos que satisfacen plenamente sus necesidades, parecen estar ganando a los ojos del mundo

La publicidad nos está golpeando con esta idea, pero Jesús no está de acuerdo y la rechaza

Según él, quien vive para sí mismo no solo pierde una cosa, sino toda la vida; mientras que los que se dan a sí mismos encuentran el sentido de la vida

Entonces hay que escoger: el amor o el egoísmo





El egoísta piensa en cuidar su vida y está apegado a las cosas, dinero, poder, placer. Entonces el diablo tiene puertas abiertas. [El egoista] cree que todo está bien, pero en realidad su corazón está anestesiado

De esta manera siempre termina mal: al final te quedas solo, con el vacío adentro

Pero podría decirme: darse a sí mismo, vivir para Dios y para los demás es un gran esfuerzo para nada, el mundo no funciona así: para salir adelante... se necesita dinero y poder

Pero es una gran ilusión: el dinero y el poder no liberan al hombre, lo hacen un esclavo

Dios no ejerce el poder para resolver nuestros males y los de nuestro mundo. Su camino es siempre el del amor humilde: solo el amor libera en el interior, da paz y alegría

Esta es la razón por la cual el verdadero poder, el poder según Dios, es el servicio. Y la voz más fuerte no es la de aquellos que gritan más, sino la oración. Y el mayor éxito no es la fama, sino el testimonio

Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos llamados a elegir de qué lado estar: vivir por nosotros mismos o dar vida

Don Pino... no vivió para ser visto, no vivió apelando contra la mafia, ni se contentó con hacer nada malo, pero sembró el bien, mucho

Parecía la lógica de un perdedor, mientras que la lógica de la cartera parecía ganar

Pero el padre Pino tenía razón: la lógica del dios-dinero es la de un perdedor

Miremos adentro. [La lógica del dios-dinero] siempre empuja a querer: tengo una cosa e inmediatamente quiero otra, y luego otra, más y más, sin fin. Cuanto más tienes, más quieres: es una mala adicción

Quien se hincha con las cosas estalla

Por otro lado, aquellos que aman se encuentran y descubren cuán hermoso es ayudar y servir, encuentran alegría adentro y una sonrisa afuera, como lo fue para Don Pino





Veinticinco años atrás, como hoy, cuando murió en su cumpleaños, coronó su victoria con una sonrisa

El padre Pino estaba indefenso, pero su sonrisa transmitía la fuerza de Dios

Necesitamos muchos sacerdotes sonrientes, cristianos sonrientes, no porque se tomen las cosas a la ligera, sino porque son ricos solo en la alegría de Dios, porque creen en el amor y viven para servir

Dar vida es encontrar la alegría, porque hay más alegría en dar que en recibir

Entonces me gustaría preguntarte: ¿Quieres vivir así también? ¿Quieres dar tu vida, sin esperar a que otros den el primer paso? ¿Quieres hacer el bien sin esperar nada a cambio, sin esperar a que el mundo mejore? ¿Quieres arriesgarte por el Señor?

Don Pino sabía que estaba en peligro, pero sabía, ante todo, que el peligro real en la vida no es arriesgarse, es vivir en la comodidad

Dios nos libera de vivir a la baja, contentándonos con medias verdades. Dios nos libera de una vida pequeña

Líbranos de pensar que todo está bien si está bien conmigo. Libéranos de creer que tenemos razón si no hacemos nada para contrarrestar la injusticia. Libéranos de creer que somos buenos solo porque no hacemos nada malo

Señor, concédenos el deseo de hacer el bien; buscar la verdad que detesta la falsedad; elegir el sacrificio, no la pereza; amor, no odio; perdón, no venganza





El amor de Dios repudia toda violencia y ama a todos los hombres. Por lo tanto, la palabra odio debe ser borrada de la vida cristiana; por lo tanto, uno no puede creer en Dios y odiar a su hermano

No puedes creer en Dios y ser mafioso

Quien es un mafioso no vive como cristiano, porque blasfema con su vida el nombre de Dios-amor

Hoy necesitamos hombres de amor, no hombres de honor; de servicio, no de odio; caminar juntos, no perseguir el poder

Entonces a los mafiosos les digo: "¡Cambien! Dejen de pensar en ustedes mismos y en su dinero. ¡Conviértanse al verdadero Dios de Jesucristo!"

No puedes seguir a Jesús con ideas, debemos hacer algo. "Si todos hacen algo, se puede hacer mucho", repitió Don Pino

¿Cuántos de nosotros ponemos en práctica estas palabras? Hoy, ante él, nos preguntamos: "¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por los demás, por la Iglesia?"

No esperen que la Iglesia haga algo por ti, comienza ya. No esperes a la compañía, ¡empieza! No pienses en ti mismo, no huyas de tu responsabilidad, ¡elige el amor!

Siente la vida de tu gente necesitada, escucha a tu gente. Este es el único populismo posible, el único "populismo cristiano": escuchar y servir a la gente, sin gritar, sin acusar y provocar disputas

Lo mismo hizo el padre Pino, pobre entre los pobres de su tierra

En su habitación, la silla donde estudiaba estaba rota. Pero la silla no era el centro de la vida, porque no estaba sentado a descansar, pero vivía en el camino hacia el amor. Aquí está la mentalidad ganadora. Aquí está la victoria de la fe, nacida del regalo diario del yo

"Nadie tiene mayor amor que este: dar su vida por sus amigos". Estas palabras de Jesús, escritas en la tumba de Don Puglisi, nos recuerdan a todos que dar la vida era el secreto de su victoria, el secreto de una vida hermosa

Hoy también, elijamos una vida hermosa