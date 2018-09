Francisco: "El sexo es un regalo de Dios"

(Jesús Bastante/Vatican News).- "El sexo, la sexualidad, es un regalo de Dios. Sin tabúes". El Papa Francisco habló sin tapujos de sexo, compromiso y ayuda a los más necesitados durante un diálogo con jóvenes cristianos de Grenoble, que tuvo lugar el pasado lunes pero que hasta ahora no se ha hecho público.

En la conversación, Bergoglio y varios chicos y chicas tocaron muchos temas: de los males que afligen a la Iglesia a la cercanía a los pobres, pasando por la sexualidad y el compromiso de los cristianos en la sociedad.

Sobre el sexo, el Papa recalcó que se trata de "un regalo que Dios nos da", y que tiene "dos propósitos: amar y generar vida. Es una pasión, es amor apasionado y te lleva a dar tu vida por el otro para siempre".

Por ello, es necesario "darlo en cuerpo y alma". "El hombre, y también la mujer, dejarán a su padre y a su madre y se unirán y se convertirán en una sola carne: esta es la grandeza de la sexualidad. Y así tienen que hablar de la sexualidad", subrayó Francisco.

En otro orden de cosas, el Papa planteó la importancia del testimonio frente a las palabras sin experiencia. Así, invitó a los jóvenes que quieran transmitir la fe a "no decir, no hablar, sino escuchar y hacer, caminando siempre por las vías de la cercanía con el prójimo"

Este es el marco del mensaje cristiano: "Escuchar, hacer y después decir y hablar", señaló Francisco, incluso a aquellos que -como preguntó Mathieu, de 16 años, al Pontífice- "critican a la Iglesia, la señalan con el dedo, estigmatizándola por la homosexualidad y la pedofilia".

A su vez, animó a "estar siempre en camino", pues "el mensaje cristiano no puede ser transmitido en un sillón". "Si no sales a la calle, no podrás transmitirlo. Jesús estuvo en camino tres años. Parecía que vivía en la calle", añadió el Papa.

"Servir a los pobres no es comunismo, sino Evangelio", recalcó Francisco, quien animó a los jóvenes a "ponerse a su servicio, sin menospreciarlos, sino inclinándose hacia ellos, porque cuando se toca la 'enfermedad' de un pobre, se tocan las heridas de Cristo y se logra vivir concretamente la caridad".

Por otro lado, el Papa animó a los jóvenes a ser "custodios de sus hermanos", no vivir aislados sino hacer comunidades, "a ser un cuerpo que se ayuda a sí mismo en el camino, dispuesto a ensuciarse las manos".

En este punto, Francisco advirtió a los chicos y chicas de dos "enemigos feos" del compromiso cristiano: el egoísmo, es decir, "mirar sólo las cosas propias"; y la corrupción, "tanto la material que te ataca con el dinero, como la del corazón, que corta todos los ideales y encierra tus sueños".

Finalmente, y cuestionado sobre la disminución de los cristianos en Europa y el papel que ocupa la Iglesia en el mundo de hoy, Bergoglio sólo dio una receta: "Seguir siempre a Cristo, tanto cuanto la Iglesia florece como cuando está en crisis".

"La Iglesia -concluyó- ha salido adelante impulsada siempre por los santos; no por grandes organizaciones, grandes partidos políticos ni grandes instituciones. Son los santos los abren el camino delante de nosotros".