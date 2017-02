VI Memorial Cassià Just a Jean Jacques Pérennès

El clérigo francés Jean Jacques Perénnès ha sido reconocido con el VI Memorial Cassià Just, según ha acordado el jurado designado por la Generalitat de Catalunya.

El Memorial Cassià Just tiene por objeto reconocer el trabajo de personas, entidades o instituciones en favor de la construcción de un espacio común de respeto a la libertad religiosa, de fomento del diálogo y de la relación entre las diferentes confesiones religiosas, así como de difusión de la diversidad religiosa. El jurado del VI Memorial Cassià Just ha remarcado la gran valía de las nueve candidaturas recibidas y ha resaltado su diversidad.



El jurado ha escogido la candidatura de Jean Jacques Perénnès, propuesta por el convento de los dominicos de Barcelona, y ha destacado su papel clave en el fomento del diálogo entre las tradiciones cristiana e islámica en territorios y ambientes poco proclives, y su apuesta por la educación como instrumento para disminuir las tensiones religiosas en el mundo.

Además, el jurado ha destacado también su trayectoria vital, guiada por la convicción de la necesidad y la importancia de descubrir al otro que es diferente, y guiada por la certeza de que siempre es imprescindible el diálogo con los otros.

El Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya se ha concedido en cinco ocasiones. El galardón consiste en una obra de arte original de una autora o autor reconocido, que será entregada próximamente en una ceremonia en Barcelona.

Jean Jacques Perénnès nació el 1949 en Bretaña (Francia). Es presbítero dominico (Orden de los Predicadores), y actualmente se ocupa de la dirección de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén.

Ha cursado estudios de filosofía, teología y economía del desarrollo. Al ser destinado a Argelia, descubrió la importancia del diálogo con el islam, lo que se convirtió en un compromiso de vida. Perénnès viaja por todo el mundo con la misión de impulsar nuevas fundaciones dominicas, entre las que cabe destacar las de El Cairo y Estambul. Su conocimiento profundo del Magreb y el Próximo Oriente le han convertido en un referente en diálogo islamo-cristiano, en Justicia y Paz y en la promoción del conocimiento. Ha escrito numerosas publicaciones.





El Memorial Cassià Just



El año 2010 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya creó el Memorial Cassià Just con la voluntad de llevar a cabo un reconocimiento a las personas o las instituciones que se han significado por sus aportaciones a la construcción de un espacio común de convivencia de la pluralidad de opciones religiosas. Este Memorial toma el nombre de Cassià Maria Just, referente indiscutible en diálogo, humanismo, acogida, solidaridad a favor de las personas más necesitadas, libertad de espíritu y defensa de Cataluña, y todo ello desde la coherencia con su opción como abad de Montserrat.



Puede presentar candidatura cualquier persona, entidad, institución o ente local, referida a personas, entidades o instituciones que hayan destacado en alguno de los ámbitos citados, tanto en Cataluña como en cualquier otro país, ya sea por su trayectoria considerada globalmente o por actuaciones y obras concretas.



El jurado del VI Memorial Cassià Just está formado por la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, el director general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell, y tres personas más, que en esta edición han sido las siguientes: Francesc Torralba, presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa, Elisabeth Attar Lheure, miembro de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, entidad galardonada en la edición anterior del Memorial Cassià Just, y Mohamed El Amrani, presidente de la Xarxa de Convivència de Roses.