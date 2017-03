Arturo Sosa Abascal, sj.: "Los muros son inhumanos, existen tantos agujeros en cualquier muro"

(J. Bastante/Notimex).- "Los muros son inhumanos. Cualquier intento por cerrarse es inútil, existen tantos agujeros en cualquier muro". El prepósito general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa Abascal, advirtió que la iniciativa de Trump "sólo crea más tensión" con México y con el resto del mundo.

En declaraciones a los medios tras participar en una conferencia sobre el papel de la mujer en la construcción de la paz, el jesuita venezolano insistió en que el muro "va contra los valores de los estadunidenses y de los cristianos".

"Identificar al islam con el terrorismo es una locura", criticó Sosa. A su vez, advirtió del "avance de los populismos", que esconden "peligros muy grandes" y el gran riesgo de "volver a los regímenes autoritarios, dictatoriales".

Durante su intervención en "Voices of Faith", encuentro organizado por la Academia de las Ciencias en el Día de la Mujer, el general de los jesuitas recordó que la mayor parte de los desplazados que se encuentran en la frontera entre Venezuela y Colombia son mujeres y niños.

Asimismo, denunció que las mujeres son "más vulnerables ante la violencia", y advirtió del riesgo de que puedan caer en la explotación laboral o sexual. "Ante el drama global de las migraciones, no puede no subrayar en modo suficiente la necesidad de colaboración entre las mujeres y los hombres: sólo juntos podemos obtener lo que parece imposible: una humanidad reconciliada y paz entre los hermanos y hermanas", apuntó.

Además, el líder de la Compañía de Jesús reconoció que aún no ha llegado a la Iglesia la igualdad de participación de las mujeres. Para Sosa, la inclusión de las mujeres en la Iglesia podría traer consigo un modo creativo para promover los cambios que tanto se necesitan, puede cambiar la imagen, el concepto y la estructura de la Iglesia, empujándola a ser cada vez más pueblo de Dios.

"El Papa Francisco está dando a las voces de las mujeres más posibilidades de ser escuchadas. En este esfuerzo contra el clericalismo, el elitismo y el sexismo que están conectados; el Papa busca abrir la Iglesia a voces fuera del Vaticano. Lo opuesto del clericalismo es la colaboración", estableció.

Consultado sobre si ve un papel de mayor responsabilidad de la mujer en la Iglesia, por ejemplo en el diaconado femenino, el padre Sosa subrayó que la institución de parte del Papa de una expresa comisión de estudio es "una señal clara de apertura a nuevas posibilidades".

"Yo debo decir de la experiencia que tengo de la Iglesia latinoamericana sobre todo -afirmó- que sin la mujer no hay Iglesia"."En este momento las mujeres son el soporte más estable de la Iglesia y la Iglesia tiene la vitalidad que puede tener porque las mujeres están muy involucradas, realmente están mucho más empeñadas, en muchos niveles. Y en papeles de responsabilidad: en las comunidades de base, por ejemplo, las mujeres tienen toda la responsabilidad".

"Me parece que este papel será todavía más en el futuro si realmente el proceso de justicia hacia la mujer y hacia las mujeres progresa", aunque "hay que buscar modos distintos". "Porque no es lo único si la mujer es ordenada o no es ordenada: este es un punto que hay que discutir. Pero hay otros, me parece que el cambio de la Iglesia, que impulsa tan fuertemente el Papa Francisco, es para buscar cambiar esta estructura hacia una situación en que la responsabilidad sea mucho más compartida", concluyó.