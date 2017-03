Jean Jacques Perénnès: "Encontrar el otro, y en él encontrar la alegría, se puede hacer en todas partes"

Jean-Jacques Pérennès, op, recibe el Memorial Cassià Just 01

(Generalitat de Catalunya).- El gobierno catalán ha entregado el galardón Memorial Cassià Just al dominico y director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, Jean Jacques Perénnès, en un acto en el Palau de la Generalitat.

La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha presidido la sexta edición de la entrega de este reconocimiento que otorga la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Gobernación. En el acto también ha participado el director general de Asuntos Religiosos, Enrique Vendrell.



Perénnès ha recibido el galardón como reconocimiento a su trayectoria vital, guiada por el fomento del encuentro entre las tradiciones cristiana e islámica, y por la promoción de la educación para disminuir las tensiones religiosas en el mundo y por dar a conocer a los que son diferentes, a los inmigrantes y a los refugiados.



En la entrega del Memorial Cassià Just, la consejera Borràs ha ensalzado la trayectoria de Perénnès, especialmente su apuesta por el entendimiento y la comprensión entre pueblos, religiones y hombres y mujeres. Borràs ha destacado el uso que hace el dominico del concepto "encuentro" para referirse a "diálogo" y del concepto "amistad": "Encuentro es un concepto que nos evoca a una comunión de sensibilidades, de inteligencias y de maneras diferentes, pero no opuestas de entender el mundo y la religión", apuntó Borrás, que también ha afirmado que "la amistad es un término positivo y conciliador que nos habla de la voluntad de ser hospitalario, de conocer al otro desde el respeto y la dignidad por sus creencias y su cultura, de comprenderlo y de aceptar, como hacen los buenos amigos".



La consejera ha recordado que este galardón está dedicado a la memoria del abad de Montserrat Cassià Maria Just, "un referente indiscutible en diálogo, humanismo, solidaridad en favor de las personas más vulnerables, libertad de espíritu y defensa de Cataluña". "Hoy más que nunca, necesitamos trabajar juntos, desde la amistad, el encuentro y el diálogo, para construir una sociedad justa e inclusiva, solidaria, acogedora y libre".

En el acto también han intervenido el prior de los dominicos de Barcelona, fray Xabier Gómez, que ha defendido "la opción de los dominicos para hacer de la iglesia diálogo, en consonancia con la maestría de Cassià Just". Por su parte, Salwa L'Aouaji El Gharbi, miembro del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa, ha hablado de la importancia del diálogo entre Islam y cristianismo.





Conferencia del dominico Jean Jacques Perénnès



Durante su conferencia, Perénnès ha repasado la historia de algunos ilustres dominicos catalanes que trabajaron en la aproximación y la comprensión del Islam. El dominico ha hablado de cuatro pilares que han guiado su trayectoria: "la necesidad de salir de la burbuja de comodidad y arrogancia de los occidentales; el coraje de salir al encuentro del otro con creatividad e imaginación; la educación y el debate intelectual bien fundamentado; y la certeza de que la diversidad es para Dios una riqueza".

El fraile dominico concluyó su discurso con una invitación a la acción: "No creáis que este ideal de encuentro esté reservado a personas excepcionales o personas que, como yo, han tenido la oportunidad de vivir en lugares más expuestos, sino que encontrar el otro, y en él encontrar la alegría, se puede hacer en todas partes".

Jean Jacques Perénnès (Bretaña francesa, 1949) es director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén desde octubre de 2016. Ha realizado estudios en filosofía, teología y economía del desarrollo. Al ser destinado a Argelia, descubrió la importancia del diálogo con el islam, que se convirtió en un compromiso de vida. Ha viajado por todo el mundo con la misión de impulsar nuevas fundaciones dominicas, entre las que cabe destacar las de Estambul y El Cairo, donde durante 15 años, desde 2001, ha sido secretario general y, posteriormente, director Instituto Dominico de Estudios Orientales de El Cairo (IDEO). Su conocimiento de primera mano del Magreb y Oriente Próximo le han convertido en un referente en diálogo islamo-cristiano.

Memorial Cassià Just



El jurado de la sexta edición ha estado compuesto por la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de Cataluña, Meritxell Borràs; el director general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell; el presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa, Francesc Torralba; la secretaria de la Comunidad Bahà'í de Barcelona, ​​Elisabeth Lheu, y el presidente de la Red de Convivencia de Roses, Mohamed El Amrani.



En el año 2010 la Generalitat de Catalunya creó el Memorial Cassià Just con la voluntad de llevar a cabo un reconocimiento a las personas o las instituciones que han destacado por sus aportaciones a la construcción de un espacio común de convivencia de la pluralidad de opciones religiosas.



El galardón del Memorial Cassià Maria Just consiste en una obra de arte original de una autora o autor reconocidos. En la sexta edición, la obra es un dibujo con tinta y grises sobre papel, del prestigioso ilustrador Cels Piñol, que lleva por título "Ad Pacem". La ilustración representa la colaboración entre personas de diversas confesiones para la construcción de un puente que facilita el encuentro.



Desde el año 2010, el galardón ha premiado el jesuita Carlo M. Martini, la religiosa Teresa Losada, la Comunidad Filipense de la Escuela Nuestra Señora de Lourdes (Barcelona), la Comunidad de Taizé y la Asociación UNESCO para el Diálogo interreligioso.