Emilí Turú: "Colocar a Dios fuera de nosotros es algo habitual para muchos creyentes"

(Emilí Turú, superior general de los Hermanos Maristas).- Queridos maristas de Champagnat. El 2 de enero de 2017 hemos celebrado en todo el mundo, de manera muy familiar, los 200 años de la fundación del Instituto marista. Las celebraciones han continuado a lo largo de los siguientes meses, y seguro que todavía se prolongarán hasta finales de 2017.

El mismo Consejo general decidió vivir este acontecimiento en tres momentos especiales:

El 2 de enero, que nos conecta con el pasado, lo celebramos haciéndonos presentes en distintos lugares del mundo marista, subrayando la internacionalidad del Instituto y la actualidad de su misión: hubo miembros del Consejo general en La Valla; en Nairobi; en Luján (Argentina); en Sri Lanka; en Roma... Yo mismo estuve en Bangladesh, inaugurando una escuela intercultural e interreligiosa, que servirá, de manera especial, a los hijos e hijas de los trabajadores en las plantaciones de té. El 6 de junio, en Roma, queremos celebrar nuestro presente en comunión eclesial. Ese día presentaremos los 3 volúmenes de historia del Instituto, así como una exposición fotográfica sobre el hoy del Instituto. El 8 de septiembre, en Rionegro, Colombia, al abrir el Capítulo general, contaremos con una representación de todas las provincias y distritos del mundo. Será una magnífica ocasión para dar gracias y pedir perdón, pero, sobre todo, para comprometernos con el futuro.

Completaremos, así, los tres años de profundización en tres dimensiones fundamentales de nuestra vida: el primer año nos dejamos interpelar por el joven Montagne (misión); el año pasado reflexionamos sobre el sentido de Fourvière, que nos invita a vivir la revolución de la ternura (comunidad); en este año 2017 queremos entender mejor, de la mano de María, qué significa ser contemplativos en la acción (dimensión mística).

La Maison Champagnat en La Valla no es sólo la casa de Marcelino y de los primeros hermanos, es también la casa de María porque allí nació nuestra familia religiosa, que lleva su nombre. Es nuestra casa de los orígenes. Y, como tal, tiene una enorme fuerza simbólica para todos los maristas de Champagnat. Sintetiza las dimensiones que hemos ido desarrollando a lo largo de estos tres últimos años:

El piso superior nos recuerda a la comunidad apostólica, reunida en el piso alto el día de Pentecostés. Se trata del espacio de la misión: Id y haced discípulos por todo el mundo... Un lugar amplio, luminoso, abierto al mundo. Nos recuerda el año Montagne, y la llamada a ir hacia las fronteras y los márgenes.

En la planta baja se encuentra la famosa mesa de nuestros orígenes, que representa el símbolo de la comunidad. En torno a esta mesa se sentaron el P. Champagnat y los primeros hermanos. Hoy esta mesa se ve enriquecida con la presencia no sólo de hermanos, sino también de laicos y laicas maristas, llamados a construir una Iglesia de rostro mariano. Este fue el tema del segundo año, el año Fourvière: asociados para la misión marista.

En el subsuelo de la casa hay un pequeño espacio, al cual hay que descender. Simboliza ese espacio interior en el que cada uno de nosotros es habitado por el Misterio. Es el espacio de la interioridad, de la dimensión mística de nuestras vidas.

La casa de Champagnat, la casa de María, se convierte para nosotros en casa de la luz. Como sabemos, así es como se llama en inglés a los faros (lighthouse): un punto de referencia en medio de la noche para navegar de manera segura y poder llegar felizmente a puerto.

En esa casa, nuestros primeros hermanos llenaron de luz sus ojos y su corazón. Se dejaron invadir por una luz que llenó de sentido sus vidas e iluminó los caminos de su peregrinación vital. Hoy la casa de La Valla sigue siendo fuente luminosa que alimenta nuestra espiritualidad. Nos indica el camino a seguir; señala una ruta que cada uno de nosotros es invitado a recorrer de manera única y original. Es más, a lo largo de ese camino somos llamados a convertirnos, nosotros mismos, en casas de luz para los demás.

Cuanto más profundamente y más armónicamente vivamos esas tres dimensiones, tanto más seremos transparencia de la luz que nos habita, como dice el Señor:

Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. (Mt 5, 14-16)

En continuidad con dos de mis cartas anteriores, Montagne: la danza de la misión y Fourvière: la revolución de la ternura, esta carta quiere completar la reflexión iniciada, deteniéndonos, de manera particular, en la llamada a convertirnos en hombres y mujeres de Dios.

Elías: Dios está en un sutil murmullo de silencio

Si La Valla es casa de luz, entonces nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y lúcidos. (1 Ts 5, 5-6).

Como muy bien dice el apóstol Pablo, el primer aspecto al que tendremos que prestar atención, si queremos tomarnos en serio nuestra vocación de buscadores de Dios, es la invitación a mantenernos alerta y lúcidos o, lo que es lo mismo, a despertar.

Siguiendo con este simbolismo de luz/día (despertar) y oscuridad/noche (dormir), el autor de la carta a los Romanos insiste: Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día (13, 11-12).

También el papa Francisco ha usado frecuentemente esta imagen, invitando a preguntarse: Mi vida, ¿está adormecida? (13 abril 2014). Y definía a religiosos y religiosas como hombres y mujeres que pueden despertar al mundo (30 noviembre 2013).

La imagen del despertar ha sido usada por grandes religiones como el budismo (Buda significa el despierto) o por la antigua mitología griega que, para representar a Atenea, la diosa de la sabiduría, usaba el mochuelo (cuyo nombre técnico es Athene noctua o Atenea nocturna) el cual, con los ojos siempre abiertos, expresa el estado de vigilia y de gran atención, incluso durante las horas de oscuridad.

¿Por qué esa insistencia en vivir despiertos, alerta y lúcidos, como pedía San Pablo?

Pues porque, como decía Anthony de Mello, la gran tragedia de la vida no es tanto lo que sufrimos como lo que nos perdemos. Los seres humanos nacen dormidos, viven dormidos y mueren dormidos... No despertamos jamás. Y eso es justamente lo que pretende la espiritualidad: despertar.

A juzgar por la constante invitación a vivir despiertos a lo largo de la historia de la humanidad, pudiéramos decir que la distracción nos acompaña desde que existimos como personas humanas. Pero creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en este siglo XXI se trata ya de una auténtica epidemia.

En septiembre de 2016, Andrew Sullivan publicó un artículo en New York Magazine titulado: Yo fui un ser humano, en el que explica su propia experiencia de adicto a Internet. Y cómo, después de 15 años de vida online o virtual, decidió optar por la vida real, afrontando una especie de programa de desintoxicación.

En ese artículo habla de un estudio realizado en 2015 en Estados Unidos con jóvenes adultos. Esos jóvenes usaban sus celulares una media de cinco horas al día, en 85 momentos distintos. Como ocurre con la mayoría de personas adictas, no eran conscientes de que pasaran tanto tiempo con sus celulares. Pero la verdad es que, fueran conscientes de ello o no, una nueva tecnología tomó control de aproximadamente un tercio de las horas en que esos jóvenes estaban despiertos.

La llegada de los Smartphone ha cambiado paulatinamente, casi sin darnos cuenta, la manera de actuar de la mayoría de nosotros. Basta con mirar alrededor para comprobar cuántas personas están inclinadas sobre su celular mientras caminan, conducen sus coches, juegan con sus hijos, o están en una pausa en el restaurante... Tanto es así, que en Bodengraven-Reewijk, un municipio holandés, han tomado una decisión bastante extrema: ya que la gente no va a parar de caminar mirando el teléfono, han insertado una banda de LEDs rojos muy brillantes en el pavimento para indicar a aquellos que miran hacia su teléfono y, por la postura, también hacia el suelo, que tienen delante un semáforo o un paso de peatones.

Esta nueva epidemia de distracción es el punto débil específico de nuestra civilización. Y amenaza no tanto a nuestras mentes, incluso si éstas están cambiando bajo presión. La amenaza es a nuestras almas. Y a este paso, si el ruido no cesa, quizás incluso lleguemos a olvidar que tenemos alma.

Andrew Sullivan

Ya en 2010, Nicholas G. Carr publicó un libro cuya tesis de fondo está expresada en su largo título: Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Pero no sólo nuestras mentes están cambiando. El filósofo Lipovetsky sostiene que estamos en la civilización de lo ligero. De la tendencia creciente a hacer los objetos tecnológicos cada vez más ligeros (yo mismo estoy escribiendo en una tableta-ordenador que pesa menos de 800 gramos), se ha pasado a hacer de lo ligero un valor, un ideal, un imperativo en múltiples esferas: objetos, cuerpo, deporte, alimentación, arquitectura, diseño. Los objetos que usamos son cada día más ligeros... ¿pudiera ser que también las personas nos estemos convirtiendo en más ligeras o superficiales?

Evidentemente, no se trata de renunciar a la tecnología, que nos ofrece maravillosos servicios, sino de tomar conciencia de cómo nos relacionamos con esa nueva tecnología y en qué medida nos está afectando y condicionando a vivir permanentemente distraídos. La toma de conciencia es sólo un primer paso; lo más importante, por supuesto, es tomar las medidas necesarias para que podamos llegar a vivir una vida en plenitud.

En algunos encuentros con jóvenes les hice la pregunta: ¿Vives o tan sólo sobrevives? Una pregunta que me hago también a mí mismo, porque el peligro de vivir dormido o de manera superficial acecha continuamente. Seguramente que muchos de nosotros recordamos un texto de Thoreau que se hizo famoso gracias a la película El club de los poetas muertos:

Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida; dejar de lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir, en el momento de la muerte, que no había vivido.



Bronnie Ware, experta en cuidados paliativos y enfermos terminales, reunió en su libro Los cinco mandamientos para tener una vida plena: ¿De qué no deberías arrepentirte nunca?, las confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte, lo que hubieran querido hacer o no hacer: Encontré una lista grande de arrepentimientos, pero en el libro traté de centrarme en los cinco más comunes. Y el principal arrepentimiento de mucha gente es 'ojalá hubiera tenido el coraje de vivir la vida que realmente quería y no la que los otros esperaban de mí'.

Como ya hemos dicho, San Pablo nos invita a despertar de nuestra inconsciencia para dejarnos iluminar por Cristo y así vivir en plenitud, y no como muertos en vida:



Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Ef 5, 14

El mismo Señor, de hecho, nos recuerda que él vino no sólo para que tengamos vida, sino vida en abundancia (Jn 10, 10). En cambio, muy frecuentemente, escuchamos a nuestro alrededor los lamentos de muchas personas que sienten que viven aceleradamente y de una manera loca, sin dar tiempo a lo que consideran realmente importante, en una especie de esquizofrenia existencial. ¿Es eso vivir?

Una parte del problema, Mitch, es la prisa que tiene todo el mundo, dijo Morrie. Las personas no han encontrado sentido en sus vidas, por eso corren buscándolo. Piensan en el próximo coche, en la próxima casa, en el próximo trabajo. Y después descubren que esas cosas también están vacías, y siguen corriendo...

Mitch Albom: Martes con mi viejo profesor

El episodio bíblico de Elías en la cueva del monte Horeb puede iluminarnos en nuestra búsqueda interior de plenitud. En el capítulo 19 del Primer libro de los Reyes, se nos dice que Elías vive un momento de profundo miedo y desorientación personal. Tanto es así, que desea morir. En lo más profundo de su desesperación, siente la llamada del Señor a continuar buscando, a ponerse en camino, y así hace, durante 40 días, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí, le dice el Señor. El relato continúa diciéndonos que la voz de Dios no se manifestó ni en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un sutil murmullo de silencio.

El Cardenal Martini, comentando este pasaje, decía: El silencio abre el corazón y la mente a la escucha de lo que es esencial y verdadero... Hoy es necesario que cualquiera que ocupe una responsabilidad pública tenga en su jornada momentos de silencio prolongado. Tanto más largos cuanto más grandes sean sus responsabilidades.

Elías puede ser el símbolo de todos nosotros, buscadores de paz y de sentido para nuestras vidas. Buscadores de Dios. De Elías aprendemos que a Dios se le encuentra en el silencio interior, algo tan difícil de vivir en tiempos del profeta como lo es en nuestros días.

En Italia existe la Madonna del silenzio, un icono de María donde se le representa con un dedo sobre la boca, invitando al silencio, mientras que con la otra mano nos bendice y anima a entrar en nosotros mismos para dejarnos encontrar por el Espíritu de Dios que nos habita.

El Papa Francisco recibió en mayo de 2015 una copia de este icono, que se colocó en la entrada del Palacio apostólico en el Vaticano. Que todos los que entren en este Palacio puedan siempre tener las palabras justas, pidió el Papa durante la bendición del icono. Callar para poder escuchar. Escuchar para poder hablar adecuadamente.

Santa María, mujer del silencio, condúcenos a las fuentes de la paz. Libéranos del asedio de las palabras. De las nuestras, antes que nada. Pero también de las de los otros. Hijos del ruido, creemos que podemos esconder la inseguridad que nos atormenta confiándonos al vaniloquio de nuestro interminable decir: haznos comprender que, sólo cuando habremos callado nosotros, Dios podrá hablar. ... Presérvanos de la morbosa voluptuosidad de noticias, que nos hace sordos a la "buena noticia". Haznos operadores de aquella ecología acústica que nos devuelva el gusto de la contemplación incluso en el torbellino de la metrópolis. Convéncenos de que sólo en el silencio maduran las cosas grandes de la vida: la conversión, el amor, el sacrificio, la muerte.

Don Tonino Bello



Introducir silencio en nuestra vida cotidiana es una condición básica para humanizarnos y dar calidad y profundidad a nuestras vidas. Sin silencio, es muy fácil que gastemos nuestro tiempo en trivialidades; que seamos arrastrados por las circunstancias de la vida o que tomemos decisiones de manera irreflexiva. Sin silencio, ¿cómo puede darse un encuentro auténtico con las demás personas o con el Dios vivo?

Todo lo que hay de grande en el mundo está salpicado de silencio: el nacimiento del amor, el descenso de la gracia, la linfa ascendente, la luz del alba que se filtra a través de las persianas cerradas en las casas de los hombres...

Jules Supervielle

Es ciertamente un primer paso en nuestro camino hacia el interior, pero del que no se puede prescindir. El libro de la Sabiduría lo expresa bellamente, de manera poética: Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente bajó del trono real (18,14).

Jacob: el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía

Colocar a Dios fuera de nosotros es algo habitual para muchos creyentes. Cuando nombramos a Dios, muchos señalan hacia arriba: Dios está en los cielos, lejos y fuera, distante y externo a nosotros. Esta imagen es muy negativa, ya que coloca a Dios fuera del mundo, externo a los seres humanos; alejado de ellos, además de observador, vigilante y policía del mundo.

Esta imagen tiene también graves consecuencias para la relación con Dios. Si permanece alejado y fuera de nosotros, entonces entramos en contacto con él sólo de vez en cuando, por medio de personas, lugares, cosas, ritos, oraciones, que tienen un carácter sagrado. Pero Dios mismo está y aparece lejos. Será una oración que busque hacerse oír.

Consecuentemente, la relación con Dios será la de quien va a hacer una visita importante. Voy a hablar con Dios. Y, frecuentemente, en el templo, en los sacramentos, en la visita al Santísimo. En este momento recuerdo a Dios y me encuentro con él. En el resto de momentos de mi existencia, Dios corre el peligro de permanecer fuera, exterior a mi vida.

A finales del año 2016 tuve ocasión de visitar el Monasterio de Leire (Navarra, España). Me gustó de manera particular su cripta, que se remonta al siglo XI. Como en otras iglesias románicas, observando la posición de las varias columnas y arcos, se siente que la orientación de todo el complejo arquitectónico surge alrededor de un centro preciso: el punto que conecta la tierra con el cielo, el axis mundi o eje del mundo, como lo llamaban los antiguos y como todavía lo llaman los historiadores de las religiones.

A través de un lenguaje simbólico y religioso, se invitaba a los fieles a encontrar el centro divino en sí mismos, no en nociones o teorías, sino vitalmente: el centro vivo del propio ser, que configura lo que realmente somos, de verdad.

El evangelista Juan, en el famoso discurso de despedida de Jesús (14, 17), nos recuerda que Él no nos dejará solos, sino que nos dará un protector, un defensor, un acompañante permanente: el Espíritu de la verdad a quien los que son del mundo no pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Y a continuación hace una afirmación grandiosa y sorprendente: vosotros, en cambio, sí lo conocéis, porque vive en vosotros y está en medio de vosotros.

El Dios que está dentro y no fuera, que recorre toda la realidad y a todo ser, que nos abraza por dentro y por fuera, lo denominamos Espíritu Santo. Nada, por tanto, hay fuera de Dios; nada ocurre fuera de él. Nunca estamos lejos ni fuera, sino siempre delante de él, en él y con él.

De todas maneras, debemos recordar que todo lenguaje sobre Dios es siempre insuficiente, y por eso mismo usamos metáforas. Cuando decimos que Dios está dentro y no fuera, queremos evitar que se perciba a Dios como lejano, pero no queremos, en modo alguno, encapsularlo en la subjetividad o interioridad. San Agustín decía que la presencia de Dios era más íntima que nuestra propia intimidad. Pero al mismo tiempo subrayaba que en ninguna manera podemos poseer o apresar a Dios en nosotros. Y por eso añadía que Dios era superior o más trascendente que todo lo que poseo.

Dios es presencia

Santa Teresa decía que somos un castillo habitado. Y esto mismo es lo que decía San Juan: que somos su morada. Si Dios no está fuera sino dentro de nosotros y abrazando y penetrando amorosamente toda la realidad, la oración cambia mucho. No se tratará de hablar con Alguien ahí fuera, lejano, sino de abrirme, estar atento y escuchar. O, sencillamente, estar con esa Presencia que me habita.

Silencio es aquel espacio en el cual ya no se invoca a Dios, sino que está presente. Giovanni Vannuci

Hacer silencio y escuchar es, pues, primordial. Se trata de cultivar la atención, que es lo contrario de la distracción. San Juan de la Cruz y Simone Weil hablaban de la atención amorosa. Quien está amorosamente atento al presente, hace posible el encuentro con el misterio de la vida, el encuentro con Dios: En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos (Hch 17, 27-28).

Un concepto similar nos ha sido transmitido por la tradición rabínica con la palabra hebrea shekînâh, que hace referencia a la presencia de Dios y a su cercanía a su pueblo. Pues bien, si vivimos en la shekînâh de Dios, si Él está presente en el aquí y ahora, no tenemos que ir a buscarle en ninguna otra parte. Como decía San Agustín, hablando de su propia experiencia: He aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba... Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo...

Etty Hillesum, asesinada en 1943, a sus 29 años, en Auschwitz, decía:

Dentro de mí hay una fuente muy profunda. Y en esa fuente está Dios. A veces consigo llegar a ella; a menudo está cubierta de piedras y de arena: entonces Dios está sepultado. Es necesario, pues, desenterrarlo de nuevo. Me imagino que algunas personas rezan con los ojos dirigidos al cielo: buscan a Dios fuera de ellas. Hay otras personas que inclinan la cabeza profundamente, ocultándola entre sus manos. Creo que buscan a Dios dentro de sí.



El Padre Champagnat, según los testimonios de nuestros primeros hermanos, vivía sumergido en la presencia de Dios. Era un tema muy querido por él, pues aparece a lo largo de toda su vida, desde sus resoluciones personales cuando era seminarista, hasta su Testamento espiritual poco antes de morir. Y hablaba frecuentemente de este tema en sus cartas, en sus charlas a los hermanos y en sus sermones. Tal vez me preguntéis por qué insisto tanto en este tema -decía en una charla-. Pues porque es la base de la vida espiritual.

Su profunda atención a la presencia de Dios, que tanto impresionó a quienes conocieron al Padre Marcelino, le permitía mantenerse recogido y unido a Dios tanto en las calles de París como en los bosques de l'Hermitage.

De acuerdo con esta manera sencilla de ponerse confiadamente en las manos de Dios, nuestro fundador enseñó a sus hermanos a orar sin palabras, contemplando, tal y como podemos leer en las biografías de los hermanos Juan Pedro, Luis, Doroteo...

De la mano del P. Champagnat, también nosotros, en medio de un mundo lleno de ruidos y distracciones, somos invitados a potenciar la oración contemplativa, centrando nuestra atención en el Dios que nos habita. Porque el Señor está en nuestro fondo más íntimo, siempre y cuando Él nos encuentre en casa y el alma no haya salido de paseo con los cinco sentidos (Maestro Eckart).

En la tradición cristiana podemos encontrarnos con distintas maneras de practicar la oración contemplativa, aunque la atención juega un papel decisivo en todas. Las tres más importantes son: la oración basada en una atención focalizada; la oración basada en una toma de conciencia muy abierta, y la oración en movimiento. En todas ellas, se trata de abrirse a un estado de conciencia más amplio, a través de prácticas que ayuden a quitar el foco de atención en uno mismo.

Los Padres y Madres del desierto (monjes, ermitaños y anacoretas que en el siglo IV, tras la paz constantiniana, abandonaron las ciudades del Imperio romano para ir a vivir en las soledades de los desiertos de Siria y Egipto) subrayaron claramente la importancia de la oración basada en focalizar la atención en un punto: la repetición de una frase o fórmula, como la llamaba Juan Casiano.

Pero en los escritos de Evagrio Póntico, profesor de Casiano, encontramos no sólo esta primera manera de orar, sino también la segunda, ya que invita a tomar conciencia de las propias sensaciones, sentimientos, pensamientos, deseos y acciones, y la relación que existe entre ellos. Recomienda vivir profundamente el momento presente, haciéndose consciente de cada aspecto del propio ser. Este segundo tipo de oración es hoy en día conocido como atención plena (mindfulness), pero era ya una parte muy importante de las enseñanzas de Evagrio, como un ingrediente esencial en el camino que conduce hacia la transformación personal, a través del autoconocimiento y la auto aceptación.

En cuanto al tercer tipo de oración, oración en movimiento, la encontramos también en la tradición del desierto, ya que el cuerpo era muy importante para la oración. La inclinación del cuerpo, el ponerse de rodillas o la total postración eran maneras de expresar humildad y reverencia a través del cuerpo, aunque estar de pie era la norma, frecuentemente con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba, tal como ha quedado reflejado en el arte paleocristiano.

Como podemos ver, la oración contemplativa se remonta a los orígenes del cristianismo y, aún con distintas formas, siempre se quiere evitar que la oración gire alrededor de uno mismo: mis palabras, mi pecado, mis intereses, mis éxitos, mis preocupaciones... para abrirse, en actitud de escucha, al descubrimiento del Dios que está más allá de nuestra capacidad de pensar e imaginar.

Justamente por ello, cuando hablamos de atención no nos referimos a un ejercicio intelectual, sino que más bien se trata de acallar la mente. Como decía Santa Teresa, el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho... y por eso proponía el recogimiento, que definía así: llámese recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios, porque importa mucho no sólo creer esto (que Dios está dentro de la propia alma), sino procurarlo entender por experiencia.

No hay palabras que puedan suplir la experiencia personal, que cualquier persona puede vivir. No está reservada para un grupo selecto, sino abierta a quien quiera recorrer el apasionante camino de la búsqueda de Dios, hasta poder exclamar como Jacob, al despertar de su sueño: ¡Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía! (Gn 28, 16).

En continuidad con los Padres y Madres del desierto, muchos otros, en la tradición cristiana, han propuesto diversas maneras de practicar la oración contemplativa. Estoy seguro que muchos de nuestros hermanos han entrado en este tipo de oración a través del rosario, que supone la repetición una y otra vez de las mismas palabras, sin necesidad de pensar mucho, sino en una actitud serena y confiada como un niño en los brazos de su madre (Sal 131).

Ojalá que todos nosotros, maristas de Champagnat, seamos capaces, en este inicio del siglo XXI, de hacer cotidianamente un tiempo de silencio en nuestras vidas y de cultivar algún tipo de oración contemplativa, que nos abra a la experiencia de Dios, más allá de conceptos y tópicos aprendidos. En este sentido, recuerdo muy bien el impacto que produjo en todos los miembros del Consejo general la pregunta que nos dejó el H. Philip Pinto, que entonces era Superior general de los Hermanos Cristianos (Edmund Rice): ¿Qué sabes de Dios, que no hayas aprendido en los libros?

En esta carta, insisto de manera particular en la práctica personal, porque la experiencia nos dice que muchos de nosotros encontramos dificultades en introducirla de manera habitual en nuestro día a día y en perseverar en ella. Pero eso no significa que la oración comunitaria no sea importante. Si la oración personal es sobretodo silencio, la comunitaria es el vehículo adecuado para la expresión del cuerpo comunitario, en comunión con toda la Iglesia. Y puede ser también un buen apoyo para la oración personal, cuando oramos en silencio juntos.

La Eucaristía es un momento privilegiado de oración y de comunión eclesial, ya que combina la oración comunitaria con la oración personal y ofrece también la posibilidad de escuchar y profundizar en la Palabra de Dios.

Para quienes deseen conocer más sobre la práctica de la oración contemplativa, tienen a su disposición algunos recursos en www.champagnat.org/lavalla

Dios es Palabra

La oración personal es importantísima para progresar en el camino espiritual. No en vano el P. Champagnat la llamaba el punto capital, e invitaba a los hermanos a dedicarle el tiempo y los medios necesarios. El H. Avit recogió estas palabras de Marcelino: los hermanos de oración son personas preciosas a las cuales nunca estimaremos debidamente. Cuantas más poseamos, más floreciente será el Instituto y más bendecido será por Dios.

En la capilla grande de la Casa general en Roma, tenemos dos hermosas imágenes situadas, cada una de ellas, en los extremos izquierdo y derecho, respectivamente, del presbiterio. La imagen de la izquierda representa a un ángel invitando al silencio, y en la otra vemos a María en actitud de escucha atenta y profunda a la Palabra de Dios.

La Exhortación Apostólica Verbum Domini, escrita por el Papa Benedicto XVI al final del Sínodo sobre la Palabra de Dios, afirmaba de María: Virgen a la escucha, vive en plena sintonía con la Palabra divina; conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componiéndolos como en un único mosaico (cf. Lc 2,19.51).

En el Evangelio, Jesús muestra la verdadera grandeza de María, al afirmar que Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra (Lc 8,21). Y, ante la exclamación de una mujer que entre la muchedumbre quiere exaltar el vientre que lo ha llevado y los pechos que lo han criado, Jesús muestra el secreto de la verdadera alegría: Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen (Lc 11,28).

Inspirados por María, también nosotros nos ponemos a la escucha de la Palabra, conscientes de que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad con la Palabra divina (Verbum Domini, 124).

Para facilitar esta familiaridad con la Palabra, me atrevo a sugerir que introduzcamos, de manera habitual, la lectio divina tanto en nuestra oración personal como en nuestras comunidades religiosas o laicales.

La lectio divina (lectura divina) propone un método de acercamiento gradual al texto bíblico y se remonta a los Padres de la Iglesia (hacia el año 300), los cuales, a su vez, se inspiraron en el uso rabínico. El método patrístico es muy simple, y consta de tres pasos: leer, meditar, contemplar. Hoy contamos con varios métodos, que pueden usarse según la necesidad del grupo o la persona.

Durante la reunión de la Plenaria de la Congregación vaticana para la Vida Consagrada del pasado mes de enero, tuvo lugar una reunión en pequeños grupos. Uno de los temas que compartimos fue nuestra experiencia de lectio divina. Me impresionó el testimonio del Cardenal Gérald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec (Canadá): poco a poco ha ido introduciendo esta metodología en su archidiócesis y hoy es práctica habitual en casi todas las reuniones, lo cual está dando mucho fruto. Es una alegría, decía, ver a la gente acudir a las reuniones con la Biblia bajo el brazo, porque saben que habrá siempre un largo tiempo dedicado a orar y a compartir desde la Palabra de Dios.

Gracias a la amabilidad de Mons. Lacroix, tenemos a nuestra disposición el material usado en su archidiócesis, disponible en varias lenguas, que puede descargarse en nuestro sitio web: www.champagnat.org/lavalla

Job: conocer a Dios de oídas o encontrarse con El

En la situación religiosa actual destaca el hecho de una sensibilidad que busca la experiencia directa de Dios. Parece recorrer todas las religiones y confesiones. Junto a este hecho, escuchamos las voces de personas religiosas relevantes, entregadas a la experiencia de lo divino y a ayudar a otras personas en ese proceso, que advierten del cambio religioso que está sucediendo. Un cambio, a su juicio, profundo, radical.

Se trata, según ellos, de un paso más en la evolución de la conciencia religiosa. Un nuevo tiempo axial o tiempo eje, que algunos caracterizan como la fase inicial del paso de la conciencia mental, cognitiva, a la conciencia transpersonal o mística.

Sería este cambio de nivel místico el que hoy estaría impulsando el cambio religioso más fundamental. Por esta vía camina la transformación no sólo del cristianismo, sino de la religión misma. Así lo reconocía la Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo en 2012, hablando de un tsunami cultural y religioso, de una metamorfosis que tal vez nos hará difícil reconocernos a nosotros mismos en un próximo futuro.

El jesuita William Johnston publicó un libro titulado Mística para una nueva era, cuyo subtítulo sugiere por dónde va ese cambio profundo: De la teología dogmática a la conversión del corazón. Se trata de adquirir una sabiduría distinta de la teológica: Va más allá del razonamiento y del pensamiento, más allá de la imaginación y de la fantasía, más allá de un antes y un después, hasta adentrarse en la realidad intemporal. En otras partes del libro, haciéndose eco del malestar en la Iglesia católica por la rigidez de las normas de la curia vaticana y el anquilosamiento de la vida espiritual, indica que se trata de recuperar la dimensión de experiencia íntima del misterio de Dios y de la experiencia de la unidad con él.

E. Biser dirá que la actitud que ha predominado se parece a la de un estar frente a una fachada grandiosa, como la de una catedral gótica, pero sin atravesar el umbral. Un buen número de creyentes estarían fuera, entretenidos mediante doctrinas, morales, leyes, ritos, pero con poca o escasa densidad. Al final, es una religiosidad muy epidérmica, muy externa, y que no ha penetrado en las entrañas de cada creyente.

Se acerca la hora en que se comprenderán mejor los signos de este tiempo. Presiento el inmenso esfuerzo intelectual y religioso que hay que hacer para salir de los modos de pensar, de los ideales, de las evidencias incontroladas e implícitas que alimentan nuestra vida intelectual, nuestras construcciones y nuestros juicios. No hay que estar instalados. Es necesaria una deportación religiosa e intelectual, un exilio que antaño se buscaba en el desierto, un cambio de situación que antes uno buscaba marchándose. Estamos terriblemente instalados en la vida. La situación privilegiada del funcionario, seguro de su sustento cotidiano; la familia; la vejez; el papel social; nuestra clase; nuestra nación; nuestra época... todas estas fuentes de estabilidad, que a menudo se convierten en estancamiento. Nada grande, nuevo, creador pueden hacer los que no son capaces de vivir aquí abajo como deportados.

Marcel Légaut



La profunda transformación que experimentan las religiones invita a un giro hacia la interioridad: a la vivencia de la unidad con esa Realidad última que nos envuelve y que denominamos Dios. La búsqueda de esta unidad es el núcleo de todas las religiones. En este sentido, es una religiosidad que sobrepasa o trasciende toda religión o confesión. Como decía Paul Tillich, la verdad está en la profundidad, lo cual abre la posibilidad de un interesante encuentro con las otras religiones no desde la discusión teológica o doctrinal, sino por la vía de la profundización hacia ese Centro o núcleo al que apuntan todas las religiones.

El arzobispo anglicano Rowan Douglas Williams fue invitado a hablar a todos los participantes en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización. Me impresionó la profundidad y la belleza de su reflexión, que refleja claramente ese giro hacia la interioridad, e invita a cultivarla:

Ser contemplativo, así como Cristo es contemplativo, es abrirse a toda la plenitud que el Padre desea verter en nuestros corazones. Con nuestras mentes sosegadas y preparadas a recibir, acalladas nuestras auto-generadas fantasías sobre Dios y sobre nosotros mismos, estamos por fin en el punto donde quizás empecemos a crecer...

La contemplación está lejos de ser sólo un tipo de cosa que hacen los cristianos: es la clave para la oración, la liturgia, el arte y la ética, la clave para la esencia de una humanidad renovada, capaz de ver al mundo y a otros sujetos del mundo con libertad -libertad de las costumbres egoístas y codiciosas-, y de la comprensión distorsionada que de ellas proviene. Para explicarlo con audacia, la contemplación es la única y última respuesta al mundo irreal e insano que nuestros sistemas financieros, nuestra cultura de la publicidad y nuestras emociones caóticas e irreflexivas nos empujan a habitar. Aprender la práctica contemplativa es aprender lo que necesitamos para vivir de una manera verdadera, honesta y amorosa. Es una cuestión profundamente revolucionaria.



Adentrarse por este camino experiencial es participar de algo que es a la vez don y tarea. Todas las religiones reconocen que la persona no llega a Dios como fruto de su esfuerzo personal y, en este sentido, sólo lo encontrará como un don que se le ofrece.

En Ryōan-ji, templo budista en Kyoto (Japón), se encuentra un depósito en piedra esculpida en el cual el agua corre dulcemente sin detenerse nunca. Es un Tsukubai, que pudiera traducirse como n lugar donde hay que inclinarse, ya que para beber del agua hay que inclinarse, un gesto que implica también oración y reverencia. En este Tsukubai hay esculpidos cuatro ideogramas, que pudieran traducirse así: Todo lo que necesitas, lo tienes ya.

En efecto, el agua llega hasta el Tsukubai y se ofrece a todos de manera gratuita, como un don. Pero cada persona tiene que inclinarse, tomar el agua y beberla para que sacie su sed. Es, pues, un don que hay que acoger. Un don que exige una tarea.

El libro bíblico de Job nos narra la historia de un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal (Job 1,1). Un buen hombre, pero que nunca se había encontrado realmente con el Dios vivo. Como sabemos, le ocurrieron un gran número de desgracias, una tras otra, que le obligaron a replantearse el sentido de su vida y su propia imagen de Dios. Vive un proceso personal de purificación y desapego, y finalmente un día puede decirle al Señor: Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos (42, 5).

De manera similar, todos nosotros estamos invitados a recorrer nuestro propio camino de crecimiento espiritual -que es a la vez don y tarea- hasta que podamos decir al Señor, como Job, que lo que sabemos de Él no es porque lo aprendimos de otros, sino porque lo hemos experimentado.

Marcel Légaut (1900-1990), escritor y pensador francés, decía de sí mismo: Fui profesor de matemáticas en la universidad hasta la edad de cuarenta y dos años. Entonces cambié, de forma bastante brusca, de profesión: me hice pastor de ovejas y ejercí como tal a lo largo de tres décadas, a 1.000 m. de altitud... Si pasé de la función de profesor universitario al trabajo de pastor, fue por haber sentido no sólo que me era necesario encontrar mi propia profundización, mi pleno desarrollo, sino porque, de haber rechazado esa opción -que equivalía a dar un salto en la oscuridad-, algo en mí habría quedado malherido.

Légaut llevó a cabo su búsqueda espiritual como laico, y descubrió, por propia experiencia, la importancia de responder a las exigencias que se van despertando en el interior para no estancarse y seguir avanzando, pues, como decía Santa Teresa, quien no crece, decrece:

Elemento importante en mi obra espiritual es la convicción de que sólo se empieza verdaderamente a descubrir qué es la vida espiritual cuando nacen, en cada uno de nosotros, unas exigencias suficientemente propias como para que los demás no las conozcan. De modo que esas exigencias nos personalizan y nos singularizan no porque queramos que nos personalicen o singularicen sino porque, de no seguirlas, nos negaríamos a nosotros mismos. Para mí, la vida espiritual empieza, pues, en el momento en que cada uno de nosotros -cada uno a su hora- descubre, dentro de sí, aquellas exigencias que le son propias y que no se deducen de doctrina, ideología, disciplina o imitación alguna. Se trata de algo mucho más personal y singular, de manera que quienes están a nuestro lado no tienen por qué conocer esas exigencias de la misma manera que nosotros.



Otra manera de referirse a esas exigencias interiores de las que habla Légaut sería la palabra disciplina. Todas las personas que quieren cultivar un arte, ya sea música, pintura, poesía, danza, escultura, etc. saben que responden a un don interior, pero que, al mismo tiempo, tienen que seguir todo un proceso costoso para poder sacar lo mejor de sí mismos.

Frecuentemente el aprendizaje se hace de la mano de un maestro, y por eso la palabra disciplina proviene de discípulo, y ésta a su vez de la voz latina discere, aprender. Es imposible aprender sin disciplina, sin hábitos, sin rigor, sin voluntad ni auto exigencia. Aprendemos cuando estudiamos y practicamos. Aprendemos cuando conectamos también con los sentimientos.

La creatividad, la genialidad, la innovación se integran en un proceso que va de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente en cuatro etapas:

1. Incompetencia inconsciente: no sabemos que no sabemos. Somos ignorantes.

2. Incompetencia consciente: sabemos que no sabemos. Somos desconocedores.

3. Competencia consciente: sabemos que sabemos. Somos aprendices.

4. Competencia inconsciente: sabemos y ejercemos con alta competencia sin esfuerzo. Somos maestros.

El camino para pasar del primer al cuarto nivel es arduo, nos pide esfuerzos, renuncias, entrega. El proceso no es fácil, pero nos lleva a la realización, a la transformación y, finalmente, a la entrega gozosa a los demás. Y el ingrediente fundamental en todo el camino es la disciplina.

No hay que entenderla, entonces, como una exigencia desagradable. Sin ella no habría hábitos, ni desarrollo de habilidades, ni maestría, ni arte, ni cultura. La disciplina conduce a la libertad creativa porque forja nuestra consciencia, sensibilidad y capacidad de hacer crecer a los demás.

Todos los grandes místicos hablan, de una manera u otra, de que los dones se reciben en camino. Si se quiere llegar a la meta, hay que avanzar decididamente. Santa Teresa decía que para llegar a beber de la fuente de agua viva, hacía falta una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediera, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, como muchas veces acaece con decirnos: ‘hay peligros', ‘fulana por aquí se perdió', ‘el otro se engañó', ‘el otro, que rezaba mucho, cayó' ‘hacen daño a la virtud', ‘no es para mujeres', que les podrán venir ilusiones, ‘mejor es que hilen', 'no han menester esas delicadeces', ‘bastaba el Paternoster y Avemaría'.

La disciplina, o mejor, las exigencias interiores que brotan en nosotros hacen referencia no sólo a ciertas prácticas espirituales, sino a la vida entera. La ética es una piedra preciosa inscrita en el fondo de mi corazón, dice el autor budista del Shodoka o Canto de la iluminación. El Espíritu, desde lo profundo de nuestro corazón, nos va ofreciendo indicaciones para que a lo largo de nuestra vida podamos elegir lo que nos da vida y rechazar lo que nos quita energía y vitalidad: Pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra: te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas... Escuchar su voz, vivir unido a él, en ello está tu vida (Dt 30, 10-14).

El fruto de todo este camino es la transformación personal, como muy bien explica la misma Santa Teresa en el libro de Las Moradas, a través de la imagen del gusano de seda que se transforma en mariposa. Es una imagen muy poderosa, ya que, en la mariposa, insecto alado de fascinantes colores, no queda absolutamente nada del feo gusano de seda. Su ADN es totalmente diferente del ADN del gusano. Es el único caso entre los seres vivientes de cambio total de estructura genética. No se trata, pues, de una evolución del gusano a la mariposa, ni siquiera propiamente de una transformación del gusano en mariposa, puesto que se da la muerte total del gusano. La mariposa es, valga la expresión paulina, una criatura nueva.

Esa transformación personal es la base para una transformación social auténtica y duradera. Así lo expresa la Carta de Taizé para este año 2017: La paz sobre la tierra comienza en el corazón de cada persona. Nuestro corazón tiene que cambiar, antes que nada, y este cambio supone una conversión muy sencilla: dejarse habitar por el Espíritu de Dios, acoger una paz que se expandirá y se comunicará poco a poco. "Consigue la paz interior, y miles en torno a ti encontrarán la salvación" (Serafín de Sarov, monje ruso, 1759-1833).

No es la revolución interior, mística, un enemigo del compromiso social o político. Ni se quiere decir que la transformación interna sea más importante que la acción por la justicia. Las dos llamadas son inseparables: la llamada a la oración y al compromiso por la justicia, como dijo el mártir protestante Dietrich Bonhoeffer, escribiendo desde su celda en la cárcel en 1944. La plegaria auténtica purifica la motivación, la verdadera justicia es el trabajo necesario para compartir y liberar en otros la humanidad que hemos descubierto en nuestro encuentro contemplativo (Rowan Douglas Williams).



Noé: constrúyete un arca

A finales de los años 60, el P. Giovanni Vannucci, Servita de María, fundó el eremitorio de San Pietro alle Stinche cerca de Florencia, con el objetivo de construir un arca de silencio para afrontar el diluvio de las palabras.

Como Noé, hemos recibido la invitación de parte del Señor: Constrúyete un arca (Gn 6, 14). Nos hará falta para navegar por océanos a veces apacibles, a veces turbulentos. La necesitaremos para pasar a la otra orilla (Mc 4, 35-41), y descubrir la novedad que allí nos espera, pues vamos de comienzo en comienzo, a través de comienzos sin fin.

Como Ulises en su camino hacia Ítaca, nos encontraremos con hermosas sirenas que querrán atraparnos con sus maravillosos cantos. Quizás tendremos entonces que taparnos los oídos o atarnos al mástil para no andar tras ellas, como hicieron Ulises y sus marineros. O mejor todavía, hacer como Orfeo, que tocó una música más bella que la de las sirenas, dejándolas mudas. Sí, en la medida en que encontremos nuestra propia melodía interior y la dejemos brotar armónicamente, mayores serán las posibilidades de superar con alegría las dificultades y de llegar felizmente a puerto.

También nosotros, como Ulises, sabemos que es una travesía en la que vale la pena gastar la vida.

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

...

Pide que el camino sea largo.

Que sean muchas las mañanas de verano

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-

a puertos antes nunca vistos.

...

Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento.

Tu llegada allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino

sin aguardar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Ítacas.

Konstantinos Kavafis

En nuestra navegación tenemos como punto de referencia La Valla, casa de la luz, nuestro faro orientador. ¿Tendremos la valentía necesaria para entrar en nuestra arca de silencio y zarpar hacia tierras desconocidas? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio personal de esa maravillosa aventura?

¿Por qué no empezar ahora mismo a poner un tiempo de silencio en tu vida, abriendo un espacio de contemplación ante Aquel que es Presencia?

Como el silencio del mundo al alba cuando se escucha el despertar de la luz, o como el bosque totalmente a la escucha del ruiseñor que canta a la noche: así también nosotros hacemos silencio: sentidos y pensamientos aplacados, en silencio, sea el corazón el claustro de Dios, donde el Espíritu ora por nosotros.

David Maria Turoldo

Que María, Virgen del silencio, mujer atenta al Espíritu, siempre a la escucha de la Palabra, nos acompañe y nos bendiga para que, de verdad, pueda darse un nuevo comienzo en el corazón de cada marista de Champagnat.

Fraternalmente,