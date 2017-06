Muere en Jerusalén fray Francolino Gonçalves O.P.

(Dominicos).- El 15 de junio del 2017, Fray Francolino Gonçalves ha muerto en su convento de San Esteban de Jerusalén. Fraile dominico de la Provincia de Portugal, pero que ha vivido durante toda su vida en Jerusalén. Nació el 28 de Marzo de 1943 en Corujas, Macedo de Cavaleiros (Portugal).

Fray Francolino ingresó en la Orden de Predicadores, en la Provincial de Portugal. Hizo sus primeros estudios de Filosofía y Teología en Fátima (Portugal). Desde 1965-1969 estudió en Ottawa (Canadá) donde consiguió el grado de Lector y Maestro en Sagrada Teología. En 1969 fue destinado a Jerusalén, donde un año más tarde, en 1970, consiguió el Bachiller en Sagrada Escritura por la Pontificia Comisión Bíblica y en 1971 consigue la Licencia en Sagrada Escritura en la Pontificia Comisión Bíblica.

Desde 1980 hasta 1986 realiza estudios en orientalismo en el Instituto Oriental de la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve (Bélgica) consiguiendo tanto el grado de bachiller (1981) como el de doctorado en el Instituto Oriental de la Universidad con el título: L'expédition de Sennachérib en Palestine dans la littérature hébraïque ancienne, Paris, J. Gabalda (EB 7), 1986 dirigido por Pierre-Maurice Bougert. En 1987 consiguió el doctorado en la Universidad de Lisboa en la Facultad de Historia de la Antigüedad.

Desde 1988 fue profesor extraordinario de Antiguo Testamento en la Escuela Bíblica de Jerusalén hasta que en 1995 fue promovido a profesor ordinario (catedrático) de Antiguo Testamento. En el 2013 pasó a ser profesor emérito dedicándose exclusivamente a la dirección de tesis doctorales y publicaciones.

En la actualidad era uno de los grandes exegetas de los profetas. Era profesor emérito de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, Miembro del Consejo Científico de Cadmo de la Universidad de Lisboa.

Ha ocupado distintas responsabilidades académicas en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Vice-Director durante dos periodos (1976-1979 y1986-1992). Director de Bibliographic Studies and Cahiers de la Revue Biblique (Paris, Gabalda). Director de Studies Collection of the Jerusalem Bible (Paris, Les Éditions du Cerf) y Secretario de Bible Review for the Old Testament.

Era Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres (Lima - Perú). Miembro de la Academia de Historia de Portugal. Premio Pedro Hispano en el año 2011. Profesor invitado en decenas de Universidades entre ellas la Facultad de Teología, Universidad Pontificia de México; en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve (Bélgica); en el Instituto Oriental de la Universidad de Lisboa; en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lisboa; en el Pontificio Instituto de Roma; en l`Ecole Pratique des Hautes Études de París y en la Facultad de Teología, Universidad Pontificia de Salamanca.

Más información en http://www.dominicos.org