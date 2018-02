Canal Voces Esejota, "youtubers cristianos"

(Daniel Cuesta Gómez).- Voces Esejota es un canal de youtube que pretende acercar a los jóvenes al Evangelio desde las nuevas tecnologías. La iniciativa surgió de un grupo de jóvenes jesuitas hace casi un año. Éstos se dieron cuenta de que en muchas ocasiones en el mundo de la pastoral juvenil, se invierten muchos esfuerzos en buscar vídeos que sirvan de gancho para presentar a Jesús a los jóvenes.

Pero estos vídeos, en muchas ocasiones proceden de ámbitos no católicos e incluso no cristianos y por tanto es necesario contextualizarlos bien y afinar en las explicaciones para que no lleven a los jóvenes a una idea diferente de la que el pastoralista quiere transmitir.

De este modo, hablando de estos temas en una conversación informal, les vino la idea de hacerse "youtubers" cristianos. Puesto que, ya que los adolescentes y jóvenes de hoy pasan mucho tiempo escuchando a estos "influencers", ¿por qué no intentar transmitir a Cristo desde este medio? En definitiva, su objetivo no era otro que el de "hacerse todo a todos para ganar a algunos" de San Pablo, o el de "entrar con la suya para salir con la nuestra" de San Ignacio de Loyola.

Y así, sin más medios que la ayuda de algunos amigos, nació Voces Esejota. Un canal de youtube cuyos objetivos son principalmente plantear preguntas para que los jóvenes se acerquen a Jesucristo y también dar una mínima formación cristiana en temas básicos y fundamentales de nuestra fe. En este sentido, los motivos por los que el canal no pretende ser un lugar de formación, sino más bien de cuestionamiento son fundamentalmente dos. En primer lugar porque existen multitud de sitios web, libros y materiales al alcance de la mano de los jóvenes.

Por ello, Voces Esejota pretende ser una especie de plataforma que, generando inquietud, lleve a los jóvenes hacia dichos lugares. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los vídeos del canal están también pensados para ser utilizados en catequesis y reuniones de pastoral. Por tanto sería tarea de catequistas y monitores presentar y profundizar en los temas de nuestra fe que se enuncian en las diversas intervenciones de los jesuitas youtubers.

Después de casi un año de publicaciones quincenales, se puede decir que Voces Esejota se va abriendo camino de manera tímida, pero constante en diversos ambientes en los que se practica la pastoral juvenil. Son varios los colegios, parroquias, centros de pastoral universitaria, comunidades cristianas o individuos particulares que se han hecho eco de la iniciativa e incluso se han suscrito al canal. A sus iniciadores se han sumado otros jesuitas que también han querido contribuir con sus reflexiones a esta propuesta evangelizadora. Y poco a poco, cada día son más las personas que o bien se suscriben al canal, o bien ven y escuchan sus vídeos. Esperemos que esta iniciativa siga creciendo y, sobre todo, que ayude a la tarea nada fácil de la pastoral juvenil.