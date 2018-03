Ángel Asurmendi, nuevo provincial salesiano en España

(Salesianos).- El Rector Mayor de los salesianos, don Ángel Fernández Artime, ha comunicado el nombramiento de Ángel Asurmendi Martínez como nuevo Inspector de la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla.

Ha hecho pública su decisión en una carta dirigida a todos los salesianos, a la Familia Salesiana y a los laicos de la inspectoría, a últimas horas del miércoles 28 de marzo, tras la celebración en Roma del Consejo Intermedio.

Ángel Asurmendi reconoce que "mi primer sentimiento ha sido de un gran miedo ante lo que este encargo supone. Miedo por la tarea y por la responsabilidad en esta gran inspectoría y por todo lo que lleva detrás este encargo".

Y mencionando detalles de su nombramiento, afirma: "Ayer tuve ocasión de hablar varias veces con el Rector Mayor quien manifestó su confianza y la de los hermanos del Consejo General en mí, lo que fue dando paso en mí a la esperanza y al realismo de afrontar el encargo".

"He tenido la suerte de recibir la llamada mientras estaba acompañando a los hermanos que hacían ejercicios espirituales en Solius. El clima de oración y la Palabra de Dios comentada por Juan José Bartolomé fueron facilitando la interiorización del encargo. Y hoy, en el rezo de las laudes del Jueves Santo he pronunciado con fuerza y convencimiento el texto de Isaías: "Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación".

En su carta de nombramiento, el Rector Mayor escribe: "Ángel Asurmendi es sobradamente conocido por todos en la Inspectoría, especialmente por su servicio como Vicario Inspectorial en los últimos cuatro años. La consulta ha evidenciado, por otra parte, una mirada muy coincidente en muchos hermanos a la hora de pedirles que nos ayudaran en este discernimiento y delicado servicio del Rector Mayor y su Consejo". Y sentencia: "No me cabe duda que el nuevo Inspector será acogido con cariño, aceptación y generosa respuesta de ayuda y colaboración por parte de todos".

La Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, con sede en Sevilla, agrupa las obras salesianas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares, Andalucía, Extremadura y Canarias.

Datos biográficos

Ángel Asurmendi, de 66 años, nació en el pueblo navarro de Mendavia; tras el noviciado, realizó su Primera Profesión religiosa como salesiano en 1971, en Godelleta, Valencia; su Profesión perpetua fue en 1980 y, después de sus estudios eclesiásticos en Martí Codolar, Barcelona, recibió la ordenación sacerdotal en 1983, en la casa salesiana de Rocafort, Barcelona; licenciado en Pedagogía Social y Ciencias Eclesiásticas, ha sido director de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona Can Prats y Sarriá.

Entre sus responsabilidades en la antigua Inspectoría de Barcelona figuran las de Coordinador de Pastoral y Escuelas, consejero Inspectorial, encargado de Formación, Vicario e Inspector, cargo que desempeñó desde 2008 a 2014. Una vez creada la nueva Inspectoría María Auxiliadora, se trasladó a Sevilla para desempeñar las funciones de Vicario, tarea que continuará realizando hasta asumir oficialmente el cargo de Inspector, el próximo 5 de mayo, durante la fiesta inspectorial que se celebrará en la casa salesiana de Horta, Barcelona y presidirá el Vicario del Rector Mayor, don Francesco Cereda.