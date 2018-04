Robert Schieler: "Tenemos la obligación de contribuir a la 're-imaginación' de nuestro mundo"

(LaSalle).- El Hermano Robert Schieler ha visitado La Salle Campus Madrid. Le hemos recibido con una visita general por nuestras instalaciones, seguida de una presentación de nuestra actividad dentro de las titulaciones de Grado y Ciclos formativos, Ciencias de la Religión, Posgrado, Campus para Todos y programas de voluntariado.

Posteriormente se ha dirigido al Instituto de Rehabilitación Funcional, IRF, para conocer de primera mano todos los servicios que ofrece y a sus profesionales

El H. Pedro Luis Rodríguez, Presidente de La Salle Centro Universitario, destacó la importancia de la misión educativa que desarrollamos en el Campus y que este año cumple 70 años.

Por su parte, el H. Robert ha querido cerrar esta reunión hablando de cómo el carisma de La Salle no ha cambiado desde hace 300 años, ya que se sigue dando asistencia educativa y religiosa, pero lo que sí ha cambiado ha sido la misión que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos.

Finalmente se ha realizado un encuentro de personal y alumnado con el Hermano Robert. Hemos podido disfrutar de un discurso en el que, entre otras cosas, ha puesto de relieve la importancia de que toda la comunidad lasaliana trabaje en Red.

Estamos encantados con esta visita, nos invita a la reflexión y a tratar de ser mejores cada día sin olvidar los valores de La Salle.



Éste fue su discurso:

Buenos días. Gracias por la acogida que me habéis dispensado en vuestro campus y por invitarme a compartir con vosotros una breve reflexión acerca de vuestro trabajo en la educación superior (terciaria), educación humana y cristiana.

En verdad es una suerte que nos encontremos en el tiempo de Pascua, a la vez celebramos vuestro 70 aniversario. Pero si nos encontramos aquí se debe a nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, a nuestra confianza en el Espíritu Santo y a nuestro compromiso por descubrir el ya presente y todavía irrealizado Reino de Dios.

El Papa Francisco, en su homilía para la Vigilia de Pascua, se refirió a la resurrección como "el triunfo de la vida sobre todo aquello que pretendía ahogar la alegría del Evangelio". A la luz de las observaciones del Papa Francisco, me gustaría ofreceros unas pocas percepciones (insights) acerca de vuestra misión, visión y valores.

Juan Bautista de La Salle, el fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y quien da nombre a este centro universitario, fue una persona en continuo contacto con la Palabra de Dios. Por medio de este contacto llegó a la convicción de que Dios "quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento completo de la verdad" (1 Tm 2,4). Vuestra misión es la formación holística de profesionales. Dicho de otra manera, en primer lugar vosotros estáis interesados por el completo bienestar de vuestros estudiantes; bienestar total que los cristianos denominamos "salvación".

Aún más, esta comunidad educativa se interesa por el valor de cada persona. En esta comunidad educativa lasaliana el valor intrínseco de cada individuo radica en ser criatura a imagen y semejanza de Dios. De aquí se desprende vuestro compromiso para colaborar en la construcción de un mundo mejor para todos.

Ciertamente nuestro mundo necesita mejora. En nuestro derredor experimentamos el sufrimiento humano: los emigrantes, refugiados, personas sin hogar y con hambre. Nos recuerdan que el Reino de Dios está lejos de su realización plena. Jóvenes, y no tan jóvenes, están buscando modos de dar sentido a la vida. La comunidad educativa lasaliana se esfuerza por despertar en los jóvenes la verdad que les haga sentir la diferencia. La Salle ofrece una formación que prende la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Toma solo a una persona para prender la chispa de la esperanza" 1.

Aunque vuestro centro universitario pudiera contar con alguna de las características de empresa, esta comunidad educativa lasaliana es un organismo que se nutre de la energía que aportan las esperanzas y los sueños de los estudiantes, profesores, directivos y personal de los servicios. Todos vosotros trabajando juntos fuente de esperanza -la alegría del Evangelio- para todas aquellas personas con quienes os encontréis. Proporcionáis medios que ayudan a considerar el sentido último de la vida. "Para muchos jóvenes hoy en día la universidad es formalmente la última oportunidad para afrontar la cuestiones importantes que se refieren al sentido de su existencia, para reconocer las semillas de destrucción en la sociedad y en sí mismos, para ser conscientes de las desigualdades más grandes en la vida social y política, para anticipar la futilidad de una vida centrada en el placer, la riqueza, y el poder" 2

Os agradezco vuestra dedicación a la misión de La Salle, el proporcionar educación humana y cristiana a los jóvenes de España y de otros lugares. Admiro vuestra creatividad, vuestro respeto a la dignidad inherente de cada persona y vuestro compromiso con la formación holística de vuestros estudiantes.

Vuestra visión deriva de vuestra misión. La búsqueda académica rigurosa del conocimiento que contribuye al desarrollo holístico de las personas prende la esperanza por un mundo mejor para todos. En un reciente libro acerca de cómo prosperar en esta edad contemporánea sometida a aceleraciones, coincido con el autor al afirmar que "las mayores fuerzas en el planeta -la tecnología, la globalización, y el cambio climático- se están acelerando todas a la vez. A resultas de esto, muchos aspectos de nuestras sociedades, lugares de trabajo y geopolítica se están remodelando y necesitan ser re-imaginados" 3. Esta comunidad universitaria, todos vosotros trabajando juntos y bajo la guía del Espíritu Santo, tiene la obligación de contribuir a la remodelación y re-imaginación (reconfiguración) de nuestro mundo.

Como bien sabéis, el trabajo en red mejora vuestra búsqueda de conocimiento y, por lo tanto, vuestra habilidad para remodelar creativamente y re-imaginar (reconfigurar) las sociedades. A este respecto, la Asociación Internacional de Universidades Lasalianas (AIUL) puede aportar a vuestros esfuerzos para colaborar en la construcción de un mundo mejor para todos:

Procedente de una perspectiva profundamente lasaliana, y como una expresión de solidaridad con el mundo y las sociedades a las que sirve, AIUL decide promocionar el alineamiento de algunas de las investigaciones, con base universitaria, extendidas por todo el mundo. Con pleno conocimiento del hecho de que los investigadores lasalianos trabajando juntos y por asociación pueden conseguir significativamente más, AIUL estratégicamente se dedica a aquellos temas de investigación que directamente afrontan los asuntos y necesidades de la sociedad. Cada uno de estos temas tiene a la "persona humana" en su centro, y los pobres de la sociedad como su enfoque.

AIUL promueve e impulsa la colaboración en la investigación entre los investigadores lasalianos en unos pocos temas enfocados a la investigación. Estos temas estratégicos de investigación ciertamente no deben excluir la prosecución de otras líneas de investigación según las misiones individuales y las visiones de las instituciones miembros de AIUL. Para el periodo 2013 a 2018, éstas son las siguientes: 1. Alimentos, Nutrición y Salud; 2. Sostenibilidad y medio ambiente; 3. Educación e Innovaciones de aprendizaje. Por supuesto que AIUL siempre valora y apoya la investigación en la vida y herencia de Juan Bautista de La Salle y acerca de las prácticas educativas modernas y la evangelización de los jóvenes.4

En su libro, "Thank you for Being Late: an Optimist's Guide to Thriving in the Age of Acceleration" [Gracias por llegar tarde: una guía del optimista para prosperar en la edad de la aceleración], Thomas Friedman, al describir la nube, escribe: "Amplificados por esta supernova, los más -todos nosotros actuando juntos- ahora tenemos el poder de hacer el bien a una velocidad y con un alcance que hasta el presente no se había experimentado. Podemos revertir la degradación ambiental o alimentar, proporcionar casa y vestido a cada persona del planeta, si alguna vez ponemos nuestras mentes colectivas en ello". 5

Imaginemos ahora que más podríamos hacer en la promoción y en la defensa de la dignidad de todas las mujeres y hombres mediante un trabajo efectivo en red y trabajando en equipo. Trabajando con AIUL y otros, combinando nuestros talentos y recursos, si alguna vez ponemos nuestras mentes colectivas en ello, en gran medida podríamos mejorar las oportunidades de todas las personas de modo que vivan la vida con plenitud; es decir, experimentar la alegría del Evangelio.

¿Qué más podéis hacer en tanto que comunidad educativa lasaliana para facilitar el bienestar de vuestras hermanas y hermanos en este conectado mundo global? La globalización, tal como aparece descrita en el libro "A Future Perfect" [Un futuro perfecto], consiste en "un movimiento más libre de bienes, servicios, ideas, y personas alrededor del mundo" y "se trata de algo más que un mero negocio; es una cuestión relativa a la cultura y a las personas" 6. La educación lasaliana precisamente consiste en eso; en cultura y personas.

"Jesús comenzó a predicar la Buena Noticia en la ‘Galilea de los gentiles', un cruce de caminos de personas de razas, culturas y religiones diferentes". El Papa Francisco cree que hoy día nuestra situación es similar. Escribe. "Los cambios profundos que han conducido a las siempre en expansión sociedades multiculturales requieren que, quienes están en las escuelas y universidades, se impliquen en los programas educativos de intercambio y diálogo, con fidelidad osada, innovadora y capaz de conducir a la identidad católica al encuentro con las diferentes "almas" que existen en una sociedad multicultural". 7

¿De qué manera podéis formar mejor a vuestros estudiantes para que influyan mediante valores humanos y cristianos en las culturas y en las personas contemporáneas por medio de la conectividad global, el intercambio y el diálogo? ¿Cómo podéis, mediante la asociación y colaboración creciente con AIUL y otros, ser una referencia global llamativa, clara y atractiva en asuntos relacionados con la inherente dignidad de todas las personas?

Sugiero que estas preguntas conducentes a la acción requieren respuestas inmediatas. Recordad: mientras estamos sentados y reflexionamos, los medios de comunicación social están moldeando la opinión mundial, la comunicación instantánea está proporcionando entradas (input) a quienes crean las políticas y otros están influyendo en los valores.

Las descripciones de vuestra misión y visión inspiran acciones concretas. Estas acciones están motivadas desde vuestros valores institucionales. Este centro universitario enumera 5 valores; Me gustaría centrarme en 2 de ellos: la justicia social y la interiorización.

La Palabra de Dios, los santos y los estudiosos nos dicen que "La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios".8 Surge de esta convicción nuestra preocupación por crear un mundo más compasivo y justo. La Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas nos dice que "los programas educativos incluyen la preocupación por la promoción de la paz, la justicia y la integridad de la creación". 9

Muchos de los teólogos como muchos de nosotros mismos estamos preocupados acerca de lo que parece ser una crisis de fe entre los jóvenes; sin embargo, creo que "la crisis de la fe religiosa en el mundo contemporáneo en primer lugar no es cuestión de la secularización o de la increencia... Más bien, se trata de la crisis del sufrimiento horrible e inhumano que afecta a todo el mundo y que va en aumento... Hoy día el verdadero desafío para la teología cristiana no es tanto el del increyente. El verdadero desafío radica en el de la no-persona, a quien la sociedad le define como un don nadie y cuya supervivencia está radicalmente amenazada por las estructuras económicas, políticas y culturales opresoras que atacan su mera existencia en tanto que sujeto". 10

Por favor formad estudiantes que sean agentes proactivos de transformación social; es decir, estudiantes que rechacen la noción de "no-persona", que opten por el triunfo de la vida y cuyo Dios dé a cada persona derecho para vivir la vida en plenitud.

Además de comprender y erradicar las estructuras que causan el sufrimiento humano, nuestros esfuerzos por construir un mundo que sea más justo y compasivo también han de incluir el cuidado de la Tierra, nuestra casa común. "Como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a hacer de la tierra un hermoso jardín para la familia humana. Cuando destruimos nuestros bosques, devastamos nuestro suelo y contaminamos nuestros mares, traicionamos esa noble vocación." 11

Los avances tecnológicos superan nuestra capacidad para estar a su altura y nos podemos sentir abrumados. Considerad por un momento que, como dice Freidman, "...ahora una persona puede ayudar a tantas más -una persona puede educar millones con una plataforma de aprendizaje en Internet; una persona puede ocuparse o inspirar a millones; ahora una persona puede comunicar una nueva idea, una nueva vacuna o una nueva aplicación a todo el mundo inmediatamente". 12

Tomando prestados algunos pensamientos de Leonard Doohan, un distinguido experto en formación para el liderazgo, os recuerdo que para ser líderes centrados y efectivos tenéis que ser mujeres y hombres capaces de pensar, orar, reflexionar e integrar. Debéis comprometeros en la reflexión e imaginación crítica de manera que no estéis abrumados. 13 Pensar, reflexionar, integrar e imaginar solo pueden darse cuando estamos en calma y guardamos silencio. La ocupación y conectividad ininterrumpida pueden que nos distancien de la comunicación con las personas como individuos; de la gente particular que sufre en situaciones concretas.

Sin tiempo ni lugar para la reflexión personal ni para mantener conversaciones informadas con profesionales que piensen de forma similar, fácilmente podemos caer presas de procesos impersonales y que consumen nuestro tiempo en burocracia, procesos que drenan nuestra energía y disminuyen nuestra creatividad. Si no nos paramos sistemáticamente, si no nos callamos, no nos percataremos de que todas las personas están configuradas a imagen y semejanza de Dios, y fácilmente, imperceptiblemente, las reduciremos a un análisis estadístico. Esto, obviamente, dificulta a nuestra capacidad para formar a los demás de manera que colaboren en la creación de un mundo mejor.

Estáis llamados a responder a los deseos educativos de aquellos que han sido confiados a vuestro cuidado con alegría, creatividad y con valentía. Mediante conversaciones inspiradas y reflexión, estaréis mejor capacitados para escuchar atentamente el grito de nuestras hermanas y hermanos que aspiran a vivir la vida en plenitud. Una vida orante y reflexiva os capacita para responder con valentía, creativamente y eficazmente, de manera que ayudéis a cada uno a cumplir sus deseos de una vida conforme a su inherente dignidad.

Esta comunidad educativa lasaliana está celebrando su 70 aniversario formando profesionales que testimonien con alegría el triunfo de la vida y que colaboren con entusiasmo en la construcción de un mundo mejor para todos. Reealizáis esto dentro del contexto de un programa académico riguroso y centrado en la persona. Incansablemente y creativamente contribuís al desarrollo holístico de cada persona. De esta manera adelantáis la completa realización del Reino de Dios. Gracias por vuestro trabajo firme y por vuestro compromiso con la misión lasaliana de la educación humana y cristiana. Felicidades por estos 70 años educando mentes y moviendo corazones.

Mientras nos preparamos para la celebración de Pentecostés, pido para que el Espíritu Santo continúe guiándoos y aumente vuestra sabiduría, de manera que os fiel y ardientemente os importe el bienestar de todos aquellos que os están confiados.

Gracias.

H. Robert Schieler

