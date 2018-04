Manuel Pizarro, a los religiosos ecónomos: “No hagáis nada que no se pueda contar y explicar”

(ITVR).- Ayer, 17 de abril, se celebró en el ITVR una Jornada de Estudio en torno al importante documento recientemente publicado por la CIVCSVA bajo el título "Economía al servicio del carisma y la misión" (Orientaciones).



La jornada comenzó con una Eucaristía presidida por el Cardenal Fernando Sebastián, que centró su homilía en tres claves: trabajo, sobriedad y fraternidad. Seguidamente, D. Manuel Pizarro, expresidente de ENDESA, impartió una conferencia en la que explicó a los más de 150 participantes que llenaban el salón del ITVR cómo funciona la economía y los mercados desde cuatro claves: globalización, titulación, competencia e información.

Además, hizo un repaso de la Caritas in veritate y de la Laudato si', recordando la importancia de la sostenibilidad de las obras de los religiosos y cómo el mercado puede ser lugar de encuentro. Finalizaba su magistral charla con un consejo a los ecónomos y provinciales presentes, que es un principio que, según Pizarro, "ha regido toda mi vida profesional: No hacer nunca nada que no se pueda contar y explicar".

El resto de la Jornada vino de la mano de otros cualificados ponentes. El P. Ángel de la Parte, ecónomo provincial de los Claretianos, explicó el Íter del documento y ofreció una mirada panorámica sobre el mismo. La mañana fue clasurada por Sor Antonia González, Provincial de las Hijas de la Caridad, quien reflexionó sobre el carisma particular y la misión universal de las instituciones de los consagrados, valorando la continuidad y la significación socioeclesial de las obras en un contexto de comunión eclesial.



La jornada de la tarde comenzó con la charla del P. Jaime Badiola, economista y administrador provincial de la Compañía de Jesús en España, quien abordó la cuestión de la gestión económica al servicio de la misión, poniendo el acento en algunos conceptos fundamentales como son el "patrimonio estable" y la sostenibilidad de las obras. Finalizó esta jornada de estudio con la charla del P. Teodoro Bahíllo, claretiano y profesor de Derecho canónico del ITVR, quien ayudó a aterrizar en lo concreto las "indicaciones operativas" que aporta el documento.