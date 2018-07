Los Escolapios reflexionan sobre el Sínodo de los Jóvenes en África, América, Asia y Europa

(Escuelas Pías).- Cerca de trescientos jóvenes, representantes de miles de jóvenes a lo largo y ancho de los cuatro continentes, participan durante cuatro días en los Encuentros de Circunscripción del Sínodo Escolapio (#PiaristSynod).

Las reuniones tienen lugar de forma simultánea, del 30 de julio al 2 de agosto, en Oaxaca (México), Yaundé (Camerún), Salamanca (España) y Manila (Filipinas). Se trata de reuniones asamblearias de jóvenes de diferentes países de cada continente en el que abordarán, a partir de lo trabajado en cada demarcación, puntos en común, diferencias y retos que los jóvenes perciben para la Iglesia de hoy.

Entre los objetivos de ese proceso sinodial, las Escuelas Pías quieren potenciar la participación de los jóvenes, compartiendo un camino conjunto "que nos haga ver qué nuevos modos son necesarios para las Escuelas Pías y la Iglesia del s. XXI".

Los encuentros abordarán una primera visión de la situación de los jóvenes (Ver), a partir de la cual elaborar una radiografía (Juzgar) sobre la que situar los desafíos (Actuar) y ofrecer propuestas entorno a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (Celebrar).





Jóvenes escolapios preparan el Sínodo

Estos encuentros constituyen un hito dentro del plan de trabajo que las Escuelas Pías llevan impulsando desde la convocatoria por parte del Papa del Sínodo sobre los jóvenes. Se trata, como señala el P. General Pedro Aguado, "no sólo para escuchar a los jóvenes".

"No invitamos a los jóvenes a escucharse a sí mismos. No se trata sólo de que nos escuchemos unos a otros. Todo eso es importante. Pero no es el Sínodo que buscamos. Nuestro desafío, nuestra propuesta, nuestra invitación, es que, juntos, escuchemos al Espíritu", explica el P. General. Lo cierto es que los temas centrales, de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional "están en el núcleo de la pastoral, con lo que nos está dando grandes luces", confirma Pedro Aguado, que participará estos días en el encuentro europeo. Está previsto que cada uno de las circunscripciones elabore un documento final que se trabajará posteriormente.

Estos encuentros, así como la página web (http://piaristsynod.org/) y las redes sociales recogen toda la vida entorno a la preparación del Sínodo y muestran el camino que, a nivel global, se está haciendo de reflexión, escucha mutua, búsqueda compartida y crecimiento en corresponsabilidad.