Los peligros que esconde el Ibuprofeno

El ibuprofeno es un antiinflamatorio y analgésico muy popular en nuestros días. Mucho se ha dicho y escrito sobre sus efectos adversos, ¿Qué hay de cierto en ello?.

Científicos temen que los medicamentos analgésicos puedan provocar que los vasos sanguíneos se estrechen, aumente la retención de líquidos y se altere la presión arterial. Según publica Noticias y Misterios. --Ibuprofenos Peligrosos Esto Esconden--

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado frecuentemente como antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Según recoge Wikipedia, Se utiliza para el alivio sintomático de la fiebre, dolor de cabeza (cefalea), dolor dental (odontalgia), dolor muscular o mialgia, molestias de la menstruación (dismenorrea), dolor neurológico de carácter leve o moderado y dolor postquirúrgico. También se usa para tratar cuadros inflamatorios, como los que se presentan en artritis, artritis reumatoide (AR), hinchazón muscular, dolor de garganta y artritis gotosa. Es usado en ocasiones para tratar acné debido a sus propiedades antiinflamatorias1 y ha sido expendido en Japón en forma tópica para acné de adultos. --Ibuprofeno--

El ibuprofeno se usa principalmente como antipirético para tratar cuadros febriles (incluida la fiebre post-vacunal) y como analgésico para tratar el dolor leve o moderado: dolor postquirúrgico, dolor de origen dental, cefalea, migraña, dismenorrea primaria, artrosis y dolor por cálculos renales. Alrededor del 60% de las personas no responde a ningún AINE; los que no responden bien a uno en particular pueden sí responder a otro.