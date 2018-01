El ibuprofeno podría dejarte estéril

Tomar ibuprofeno puede ser nocivo para la fertilidad y la libido masculinas, ha revelado un grupo de investigadores daneses.

Los cambios hormonales que causa el consumo excesivo de este medicamento, uno de los más comunes para aliviar dolores, reduce la cantidad de espermatozoides que generan los testículos, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, según recoge RT.

Esta es la conclusión obtenida después de que 31 voluntarios varones entre 18 y 35 años tomaran 600 mg de ibuprofeno dos veces al día durante dos semanas, una cantidad que encaja con la dosis recomendada de este analgésico.

Los participantes experimentaron una disminución de testosterona, hormona responsable del deseo sexual y la espermatogénesis. Aunque recuperaron ese índice cuando dejaron de tomar el medicamento, los especialistas de la Universidad de Copenhague estiman que la ingesta prolongada de ibuprofeno puede impedir la capacidad de producir esperma.

Este estudio sale a la luz en medio de la preocupación por la fertilidad masculina en Occidente, donde la cantidad media de espermatozoides en los varones ha caído un 52 % en los últimos 40 años.

