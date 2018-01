¿Sabes cuándo es mejor tomar ibuprofeno y cuándo paracetamol?

El paracetamol y el ibuprofeno son dos de los analgésicos más comunes y populares en el mundo.

Se utilizan para reducir el dolor y la fiebre y ambos son generalmente seguros si se toma la dosis correcta, según recoge BBC Mundo.

Pero ¿cómo sabemos cuál de las dos debemos tomar? A continuación una guía para conocerlos.

Paracetamol

Este tipo de medicamento se utiliza para reducir la fiebre y aliviar el dolor.

Virtudes

La gente suele tomarlo para dolores de cabeza, contusiones, dolores de muelas, quemaduras de sol y fiebre.

Esta droga trabaja directamente con los nervios y los receptores en el cerebro para aliviar el dolor, es más eficaz para los dolores de cabeza.

Es seguro para los niños y adultos si se toma correctamente, y hay efectos secundarios mínimos.

De acuerdo con un artículo de AskDrSear.com, se necesitan al menos siete veces la dosis normal de paracetamol para que la droga dañe a un paciente.

Es seguro tomarlo con otros antibióticos y medicamentos para el resfrío.

Defectos

Mientras que el ibuprofeno funciona en 30 minutos, el paracetamol no tiene efecto hasta que hayan transcurrido 45 a 60 minutos después de la primera dosis.

El dolor y la fiebre sólo se reducen por cuatro horas en lugar de seis.

No tiene las mismas propiedades antiinflamatorias que el ibuprofeno, por lo que es menos eficaz para reducir el dolor asociado a la inflamación y a la lesión corporal.

Aunque no ataca al estómago, su consumo excesivo puede ser perjudicial para el hígado por lo que no debe usarse en personas con problemas hepáticos.

Ibuprofeno

Pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios sin esteroides o antiinflamatorios no esteroides.

Virtudes

Trabaja para reducir la fiebre alta, disminuir el dolor y la inflamación.

Reduce la inflamación en el punto de la lesión, por lo que es más eficaz para aliviar el dolor de músculos y lesiones corporales donde la inflamación es un factor.

Según AskDrSears.com, también funciona más rápido y por más tiempo que el paracetamol, teniendo efecto en 30 minutos y puede durar hasta seis horas.

Defectos

El ibuprofeno puede trabajar más rápido que el paracetamol, pero tiene algunos efectos secundarios negativos como el malestar estomacal.

Si se toma diariamente durante períodos prolongados que duran más de dos semanas consecutivas, éste contiene productos químicos ácidos que pueden agravar las úlceras estomacales y quemaduras en la mucosa del estómago.

Es conveniente tomarlo junto con comida y, si el uso es reiterado, con protectores de estómago.

La hemorragia interna como consecuencia no es común, pero es un factor de riesgo.

También puede reducir la capacidad del cuerpo para formar coágulos de sangre, por lo que este medicamento será menos eficaz para los pacientes con heridas grandes o una hemorragia considerable. El paracetamol no está asociado con dichos riesgos.

Veredicto final

-Ambos fármacos son eficaces analgésicos y reductores de fiebre.

-El ibuprofeno funciona un poco más rápido y con más duración, y también reduce la inflamación.

-El paracetamol es comparable en algunos aspectos, pero no tiene las mismas propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, este último tiene menos efectos secundarios perjudiciales, como los problemas estomacales.

-Es seguro combinar estos medicamentos a corto plazo.

Fuente original: BBC Mundo/Leer más

