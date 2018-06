La respuesta del farmacéutico a un tipo que quería crema solar abrasa las redes

Aunque está demostrado que el sol mejora el estado de ánimo y la síntesis de la vitamina D contribuye a fortalecer los huesos, también lo está que los rayos UVA, UVB e Infrarrojos ocasionan envejecimiento y desgaste en la piel, externa e internamente. Y eso último preocupa y mucho al protagonista de nuestra historia.

El usuario de Twitter @beyonsesa ha relatado lo que le ha ocurrido en la farmacia al comprar crema solar, y su historia, que se ha vuelto viral, ha provocado un cachondeo generalizado y algunos cabreos.

He bajado a la farmacia a comprar crema solar. El farmacéutico me ha preguntado que si es para mí, "que los hombres no solemos ponernos estas cosas". ¡La masculinidad puede hasta con el cáncer de piel! ¡Qué es el sol contra la rudeza de EL HOMBRE™!