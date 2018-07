Comienza la nueva era para el descubrimiento de fármacos

Ha pasado mucho tiempo desde que publiqué Ageless Generation, por lo que mis habilidades de escritura se han vuelto bastante oxidadas. Mi grupo está publicando aproximadamente dos trabajos de investigación por mes y muchas personas me han pedido que inicie un blog de nivel medio para explicar lo que hacemos en Insilico Medicine and Longenesis. Muchos de mis amigos ahora están usando Medium y probablemente debería seguir la tendencia. Esta es mi primera publicación en el nivel Medio, así que no la juzgues demasiado duramente, según medium.

Y este es un muy buen día para publicar esta publicación. Insilico Medicine acaba de cerrar una ronda estratégica de financiación con cuatro inversores muy estratégicos: WuXi AppTec, Pavilion Capital, BOLD Capital Partners y Juvenescence; WuXi AppTec lidera la ronda. También anunciamos una colaboración de investigación estratégica con WuXi AppTec.

Estos no son solo inversores: cada una de estas compañías es un socio estratégico altamente deseado con experiencia en desarrollo de medicamentos y conexiones en la industria farmacéutica.

Aquí están los dos comunicados de prensa:

- WuXi AppTec lidera la inversión estratégica en medicina de Insilico para acelerar el descubrimiento de fármacos utilizando la inteligencia artificial de próxima generación.

- WuXi AppTec e Insilico Medicine Link Inteligencia Artificial y Descubrimiento de Fármacos.

Estos dos eventos abren un nuevo capítulo en mi vida y en la historia de nuestra compañía. Desde 2014, hemos estado trabajando en una línea de I + D farmacéutica completamente integrada con muchos éxitos y fracasos en el camino. Y ahora, tenemos los recursos para contratar un equipo de desarrollo de negocios y realizar aún más experimentos de laboratorio. La industria farmacéutica es elitista, por lo que busco personas con años de experiencia en la industria farmacéutica capaces de generar y cerrar acuerdos de tipo Excientia-Sanofi en el nivel C en la identificación de objetivos y espacio de generación de moléculas novedosas. Actualmente contamos con 52 científicos, contratados a través de hackathons y competiciones en 8 países, y ahora estoy buscando un equipo para comercializar los frutos de nuestro arduo trabajo. Si conoce a alguien que podría ganar un "hackathon de desarrollo de negocios y licencias", tiene un currículum estelar con experiencia en farmacias y podría ser copiloto de nuestro cohete, estoy abierto a sugerencias. Por favor, envíelos a nuestro asistente semiautomático.

Para los químicos y biólogos, consulte MolHack.com o AgeNet.Net regularmente y participe en muchas de nuestras otras competencias en línea y fuera de línea.

Estoy muy agradecido con mis colegas que me han apoyado durante los buenos y los malos. Hubo un par de ocasiones en la historia de nuestra compañía en que gastamos tan poco que tuve que vender todo lo que tenía y ponerlo en la empresa y tuvieron que trabajar arduamente para ganarse la confianza de nuestros socios farmacéuticos, nutracéuticos y académicos. Ustedes son los mejores y estoy muy orgulloso de ustedes!

También estoy especialmente agradecido al Dr. Ge Li, al Sr. Edward Hu, al Dr. Steve Yang, así como a sus colegas de WuXi AppTec, cuyo equipo de capital de riesgo corporativo lideró la inversión estratégica en Insilico. Hace diez años, invertí en WuXi AppTec cuando se comercializó en la Bolsa de Nueva York porque pensé que tenían un futuro brillante. Y hoy, es realmente una plataforma de investigación milagrosa que impulsa a toda la industria de la salud. Son un compañero soñado en lo que respecta al descubrimiento de fármacos, y me siento profundamente honrado de estar directamente en contacto con su equipo de élite de química y medicina sintética y su equipo de biología. Esta inversión es el resultado de una larga colaboración y un proyecto experimental relacionado con nuestros generadores moleculares GAN-RL. Y mi equipo ahora está comprometido e inspirado para trabajar en un sistema universal para generar química novedosa para objetivos biológicos huérfanos con pocos o ningún conjunto de entrenamiento. Este es el objetivo que nos propusimos a corto plazo.

Recientemente, aprendí una lección muy importante de WuXi AppTec. Al igual que Nike patrocina a destacados atletas, WuXi AppTec contrata científicos destacados y experimentados que pueden liderar y formar equipos dentro de una organización, superando las mejores prácticas internamente y ganándose la confianza de otros científicos destacados externamente. Todos en el equipo de liderazgo de WuXi AppTec son extremadamente capaces e impresionantes. Hace menos de cinco semanas, WuXi AppTec volvió a ser una empresa pública, y aunque desafortunadamente no puedo analizar su estilo de liderazgo en detalle, con la nueva ronda de financiación, mi objetivo es emular la forma en que WuXi AppTec construye un equipo sobresaliente y sostenible.

Otra reverencia profunda es para el equipo Juvenescence, que lideró nuestra ronda en julio pasado y nos brindó apoyo y experiencia que era imposible encontrar en ningún otro lado. Juvenescence se centra en desarrollar la próxima generación de medicamentos y otras terapias para el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad. Aprendiendo las cuerdas de las finanzas de Jim Mellon y el desarrollo de fármacos de los gigantes como el Dr. Declan Doogan (Lipitor, Zoloft y Viagra), el Dr. Gregory Bailey (financiado Medivation y muchas otras bioventuras) y sus experimentados cazadores de drogas y desarrolladores de fármacos A + y obtener consejos y apoyo de ejecutivos experimentados y sorprendentemente organizados como Anthony Chow es un privilegio raro. Juvenescence está construyendo un imperio de longevidad y estamos muy felices de desempeñar un papel en este proceso.

Recomiendo Juvenescence, el libro, que detalla la filosofía de inversión centrada en la longevidad y proporciona una buena visión general de la empresa y los desarrollos en este espacio.

Me siento profundamente honrado de recibir una inversión de BOLD Capital Partners, cofundada por Peter Diamandis, el empresario exponencial que cofundó una gran cantidad de empresas transformadoras, instituciones educativas y organizaciones no lucrativas de alto impacto y alta tecnología. En 2017, tuve el placer de presentarme en Exponential Medicine organizado por Daniel Kraft y parte de Singularity University, que Peter cofundó. Muchos de los miembros de nuestro equipo leen sus libros Abundance y BOLD. Nuestro inversor inicial, al que también me gustaría agradecer, Dmitry Kaminskiy es uno de los primeros defensores de estos libros y en Deep Knowledge Ventures estos libros son una lectura obligatoria. BOLD debe ser la lectura obligatoria en todas las compañías farmacéuticas. Estoy profundamente agradecido con Neal Bhadkamkar y su maravilloso equipo por creer en nosotros y por su poderoso apoyo y guía.

Otro grupo de inversores al que me gustaría agradecer es Pavilion Capital. Estoy agradecido por su apoyo estratégico. Pavilion Es una subsidiaria de Temasek Holdings, un fondo nacional de riqueza del Gobierno de Singapur. Gracias a Pavilion iré a Singapur más de una vez este año y aceleraré nuestra expansión en Asia. Pavilion tiene expertos en inteligencia artificial y cuidado de la salud y es uno de los inversionistas más deseados en el registro que une Asia y Occidente.

¿Qué es Insilico Medicine?

Muy a menudo me preguntan qué hace Insilico Medicine. La respuesta es tan simple como compleja: somos una compañía de inteligencia artificial que desarrolla un inventario exhaustivo de medicamentos de extremo a extremo para extender la longevidad productiva y saludable para todos en el planeta.

La investigación acerca del envejecimiento es el núcleo de todo lo que hacemos. Y personalmente creo que la investigación del envejecimiento debe ser:

Creíble. Necesitamos publicar en revistas revisadas por pares y trabajar con las principales instituciones de investigación, compañías farmacéuticas y centros clínicos que excedan los estándares éticos normativos. Para ganar la confianza entre nuestros empleados y el público en general, debemos hacer un esfuerzo adicional para cumplir con la rigurosa revisión académica por pares y el proceso de aprobación de la FDA.

Orientada a objetivos. Las enfermedades relacionadas con la edad y el envejecimiento no esperan y muchos pacientes están sufriendo. No podemos hacer la investigación por el bien de la investigación, debe dar como resultado productos lo más rápido posible. Necesitamos desarrollar biomarcadores e intervenciones con resultados/resultados que las personas puedan ver, creer, que los reguladores puedan aprobar y que los sistemas de salud puedan finalmente implementar.

Sostenible. La computadora personal, Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales no ganaron un atractivo masivo al depender de las subvenciones del gobierno. Una empresa con fines de lucro debe centrarse en crear valor para los accionistas y lograr un crecimiento e ingresos sostenibles.

Presentable. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Jeff Bezos, Jensen Huang, Sergey Brin y Larry Page no construyeron sus negocios en los conglomerados globales que son hoy siendo actores nerd silenciosos. Eran portavoces y comunicadores aptos, jóvenes, seguros y sobresalientes. La biotecnología de longevidad necesita estos comunicadores efectivos y Jim Mellon y Eric Verdin se encuentran entre los mejores ejemplos a seguir.

Intentamos seguir estos principios en Insilico Medicine y establecemos un modelo sólido y una reputación que trabaja dentro del marco tradicional del descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Longevidad como servicio

Mi objetivo a largo plazo es desarrollar un motor totalmente automatizado de Salud como servicio (HaaS)/Longevity as a Service (LaaS), que se puede conectar a Alibaba, Tencent, Amazon, Facebook, Alphabet y Apple, entre otros, y ofrecer soluciones personalizadas. Eso ayudará a prevenir una variedad de enfermedades y mantendrá a los usuarios de estos conglomerados en su estado de salud óptimo. Espero cubrir este concepto con más detalle en mis publicaciones de seguimiento y describir algunos bloques de lego que estamos desarrollando en el camino hacia este gran objetivo.

Está claro que la tesis de inversión de esta ronda no está envejeciendo. Es la validación de nuestras tuberías GAN-RL. Para obtener más información sobre las GAN para el descubrimiento de medicamentos, recomiendo estas publicaciones medianas enfocadas por un maravilloso amigo, colaborador y asesor y una columna sobre GAN que cubre algunos de nuestros trabajos. A mis lectores chinos les puede gustar el artículo reciente de MIT Technology Review China.

En resumen, estamos usando GAN para 'imaginar' nuevas estructuras moleculares con propiedades moleculares específicas (más de 20 propiedades diferentes) y aprendizaje de refuerzo (RL) para generar las moléculas para un objetivo específico. Comenzamos este viaje en 2015 y enviamos el primer documento de prueba de concepto a una revista verosímil en junio de 2016. Desde entonces, pasamos dos años realizando trabajos teóricos y experimentales con éxito variable, y solo recientemente obtuvimos las técnicas para trabajar en un nivel que estaban satisfechos con. Por lo general, publicamos los resultados que tienen más de 12 meses de antigüedad para mostrar la dirección y actualizar la comunidad, pero internamente la cartera generativa está bastante avanzada. También es una parte razonablemente pequeña de la gran industria farmacéutica.

Y a diferencia de muchas otras compañías, estamos tratando de construir todo el "salami" mientras publicamos solo pequeñas porciones de él. Y traemos soluciones modernas de IA a casi todas las partes de la línea de I + D farmacéutica, así como a los conocimientos del mundo real e incluso al marketing.

Nuestro objetivo es hacer que una combinación tan buena como enfermedad-diana-molécula atraviese ensayos clínicos con gran éxito. Tomará tiempo.

Y aunque mi sistema favorito (que uso casi todos los días) es Young.AI y el sistema de Pharmacognitive.com disponible para el público en general, contiene 1,6 billones de dólares en datos de subvenciones, lo que impulsa a nuestra empresa a convertirse en un canal de descubrimiento de fármacos. La mayoría de los muchos bloques de Lego se integran y automatizan a la perfección.

Y me duele decir que las fuentes de identificación del objetivo, la reconstrucción de la vía y los motores de inferencia de causalidad están probablemente más desarrollados que la fuente generativa. Pero la belleza de nuestro enfoque es que estamos integrando los dos conductos con muchos mecanismos de puntuación en los dominios de biología y química.

Los predictores de los ensayos clínicos son una iniciativa muy nueva derivada de un documento que publicamos en 2016, posteriormente abandonado, pero que luego resucitó a petición de una empresa de capital de riesgo que nos miró durante seis meses y luego comenzó una empresa propia (posiblemente más en esto en publicaciones posteriores). Los predictores de ensayos clínicos son muy difíciles de desarrollar a partir de los datos ómicos disponibles o de los datos estructurales, ya que muchos de ellos fallan debido a decisiones deficientes de diseño, financieras o políticas, o simplemente se archivaron o abandonaron estratégicamente. Y las moléculas que pasaron los ensayos clínicos pueden no ser necesariamente grandes medicamentos según los estándares actuales.

Una gran cosa es que recientemente combinamos un conjunto genial de nuevas bases de datos con nuevos tipos de datos que nadie antes pensó combinar, y encontramos algunas características realmente inusuales que probablemente afecten la probabilidad de éxito incluso cuando la tecnología cambie de pequeñas moléculas, tomAbs, terapias genéticas o algo completamente nuevo en el que aún no hemos pensado. No estamos seguros si podremos construir un predictor preciso, pero incluso lo que tenemos hoy podría ser bastante útil para cualquier persona interesada en la administración de cartera de ‘megafondos' de investigación.

Entonces, lo que puedo decirle sobre nuestra cartera es que se ve así, y en aproximadamente un mes le permitiremos probar nuestras herramientas de análisis de vías como un servicio para su propio descubrimiento de medicamentos.

Una de las áreas en las que fuimos pioneros fueron los predictores profundamente aprendidos de la edad cronológica humana que utilizan prácticamente todos los tipos de datos biológicamente relevantes. Estas técnicas se relacionan con nuestra cartera de ID de destino, donde reconstruimos las vías de las características más relevantes y establecemos la causalidad. Pero algunas de estas redes y características pueden usarse como marcadores del envejecimiento biológico.

Y aunque muchos científicos piensan que conocen el valor de los datos y saben qué datos impulsarán el progreso en el futuro, créanme, no tienen ni idea. Nadie lo hace. Estamos arañando la superficie de la economía de datos de vida en el nivel macro (ómicas) y en el nivel micro (química) y al igual que en las finanzas, necesitamos encontrar una manera de valorar los datos.

Es por eso que a través de nuestra JV con BitFury llamada Longenesis nos asociamos con varios grupos que trabajan en esta área y con un grupo increíble que se enfoca en la aplicación de la tecnología blockchain: Nebula Genomics. Búsquelo y considere probar nuestras plataformas conjuntas y colaborar para comprender el valor de los datos humanos en el contexto de los ensayos clínicos, pero también en el contexto de la salud y la longevidad.

Conclusión

Prácticamente todo el mundo sabe que estoy muy dedicado a extender la longevidad productiva humana en todas las formas posibles. Puede que no sea un gran científico o una gran persona de negocios, pero desde 2004 he trabajado 18-20 horas al día para comprender la naturaleza del envejecimiento y la enfermedad para identificar intervenciones terapéuticas que pueden generar más años de calidad de vida y hacer que los humanos sean más resistentes. a todo tipo de estrés

He aprovechado esta oportunidad para contarles la breve historia de Insilico Medicine, y describir nuestra montaña rusa hasta donde nos encontramos hoy, y ha sido realmente un paseo salvaje. En los últimos dos años, la compañía se quedó sin fondos un par de veces y realmente creí que la compañía ya había terminado. En una de estas ocasiones, tuve que vender casi todo lo que tenía e incluso pedir prestado para agregar algunos meses vitales para asegurar que la compañía sobreviviera y retuviera a mis mejores talentos.

Con los fondos que tenemos ahora, podré hacer crecer el equipo, contratar el liderazgo superior y realizar la validación experimental de nuestros compuestos para llevarnos al siguiente nivel.

