Demuestran que "es factible" la erradicación del virus de la hepatitis C en las cárceles

La erradicación del virus de la hepatitis C en las cárceles "es factible". Esta es la principal conclusión que se desprende de los resultados del programa 'JailFree-C' desarrollado desde el año 2015 por el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el penal de El Dueso (Cantabria) para eliminar esta enfermedad en los centros penitenciarios.

Liderado por el doctor Javier Crespo, el programa 'JailFree-C' ha demostrado también que una estrategia sostenida y universal de testar y tratar en una prisión conduce a la erradicación de la hepatitis C y evita la aparición de nuevos casos. También ha destacado el uso de la telemedicina favorece la implementación de esta estrategia.

Estos resultados iniciales han sido publicados en la prestigiosa revista 'American Journal of Gastroenterology' a través de un trabajo titulado 'La erradicación del microambiente de la hepatitis C: un nuevo paradigma de tratamiento', informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Según el doctor Crespo, la eliminación del virus de la hepatitis C en el entorno penitenciario es posible, utilizando la propia prisión como una oportunidad de salud para la población penitenciaria.

En este sentido ha señalado la necesidad de potenciar el cribado sistemático de estos pacientes, promover el acceso a tratamientos fomentando la equidad con la población general e incrementar la prevención de la transmisión de la infección con programas de reducción de daños tanto fuera como dentro de la prisión.

PROGRAMA

El programa 'JailFree-C' ha contado con una participación multidisciplinar en la que han intervenido hepatólogos, médicos de prisiones, enfermería especializada, radiólogos, microbiólogos, farmacéuticos, educadores sociales y expertos en telemedicina.

Su desarrollo se ha basado en el cribado universal de los internos y en el tratamiento posterior de todos los pacientes con infección activa con antivirales de acción directa, utilizando la telemedicina como herramienta para el control del tratamiento.

La publicación de los resultados del programa 'JailFree-C' constituye solo la punta de lanza de un ambicioso programa de abordaje de la infección por el virus de la hepatitis C que incluye varios proyectos relacionados y cuyos resultados preliminares han sido presentados en diversos congresos internacionales en los últimos meses.

Dentro de estos proyectos se incluyen los trabajos sobre la efectividad del programa de telemedicina en las prisiones (Eficiencia de un programa de telemedicina en el manejo de la hepatitis C en población reclusa); la modelización del impacto de la eliminación del virus de la hepatitis C en las prisiones sobre la población general (Improved Health Outcomes from Hepatitis C Treatment Scale-Up in Spain's Prisons: A Cost-Effectiveness Study; EASL, Journal of Hepatology 2018); y el potencial efecto beneficioso del tratamiento antiviral sobre la esfera neurocognitiva (Direct acting HCV-antiviral treatment improvesHepatitis C-related neurocognitive impairment. EASL. Journal of Hepatology 2018).

VIRUS HEPATITIS C

La infección por el virus de la hepatitis C constituye un problema de salud pública mundial, con un número estimado de infectados a nivel mundial que oscila entre los 65 y los 80 millones de personas.

En España, los últimos estudios epidemiológicos, señalan que aproximadamente el 1,2% de la población global tiene o ha tenido infección por este virus, de los que entre el 30-50% tienen infección activa.

En el entorno penitenciario de nuestro país, la prevalencia es 10 veces superior a la prevalencia global.