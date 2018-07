María José Alonso recibe el premio 'Founders Award' de la Controlled Release Society

María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha recibido el premio 'Founders Award', la más alta distinción que otorga la Controlled Release Society (CRS), la sociedad científica más relevante a nivel mundial en el ámbito de los sistemas de liberación de fármacos y la nanomedicina.

El acto de entrega de este galardón se ha celebrado este domingo en Nueva York, durante el Encuentro Anual de la CRS. En el marco de esta reunión, Alonso también va a tomar posesión como nueva presidenta de esta sociedad científica.

La Controlled Release Society concede su 'Founders Award' anualmente a uno de sus miembros reconocido internacionalmente por sus "sobresalientes" contribuciones a la ciencia y la tecnología en el ámbito de la liberación controlada. Un total de 36 científicos han recibido este galardón desde 1982, siendo María José Alonso la primera mujer que lo recibe en reconocimiento a su destacada carrera investigadora.

Además de este premio, Alonso ha sido doblemente distinguida por la CRS, que también la ha elegido miembro de su 'College of Fellows', al que pertenecen sólo 102 científicos de todo el mundo. El 'College of Fellows' reconoce a los miembros de la CRS que han destacado por una contribución sobresaliente a este campo de la ciencia y la tecnología durante un mínimo de 10 años.

TRAYECTORIA INVESTIGADORA

El de la CRS es el tercer gran reconocimiento internacional que suma la catedrática de la USC en fechas recientes, tras haber sido elegida miembro de la Academia Nacional de Medicina de EEUU y del 'College of Fellows' del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) de Estados Unidos.

El laboratorio de María José Alonso ha sido pionero en numerosos descubrimientos en el campo de la tecnología nanofarmacéutica. La profesora Alonso ha coordinado varios consorcios de investigación internacionales financiados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación Gates y la Comisión Europea, y actualmente participa en siete proyectos internacionales, cinco de ellos financiados por la Comisión Europea.

Es autora de más de 260 publicaciones científicas con más de 15.300 citas (factor H 69) e inventora de 20 familias de patentes. La calidad de sus trabajos científicos la ha llevado a situarse en el TOP TEN de los investigadores en Farmacología a nivel mundial según el ranking internacional Times Higher Education, siendo la investigadora española más influyente en el área de Farmacia y Farmacología, de acuerdo con el ranking del índice-h.

Asimismo, es parte del consejo editorial de 11 revistas científicas. Entre 2006 y 2010, fue vicerrectora de Investigación e Innovación de la USC. Ha asesorado al Ministerio de Ciencia e Innovación para la elaboración de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, y ha formado parte del consejo asesor del Ministerio de Sanidad.