'Tafinlar' más 'Mekinist' (Novartis) recibe opinión positiva de EMA para tratamiento adyuvante de melanoma

Novartis ha anunciado este viernes que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha adoptado una opinión positiva recomendando la aprobación de 'Tafinlar'(dabrafenib) en combinación con 'Mekinist' (trametinib) para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos con melanoma en estadio III con mutación en BRAF V600, tras la extirpación completa.

La recomendación se basa en los hallazgos del estudio 'COMBI-AD', que se ha publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine (NEJM)', y que ha hallado una reducción estadísticamente significativa del 53 por ciento del riesgo de recurrencia o muerte en pacientes tratados con la combinación del inhibidor de BRAF y de MEK tras la extirpación quirúrgica comparado con placebo.

Con una estimación de 6.000 cánceres de piel por melanoma con mutación BRAF en estadio III diagnosticados en Europa cada año, esta posible aprobación puede proporcionar a los pacientes de la UE la opción de una terapia dirigida de combinación que duplique la supervivencia libre de recaída frente a placebo.

"El melanoma es una enfermedad agresiva, muy recurrente y a menudo mortal. En el melanoma avanzado, hemos demostrado capacidad para reducir el riesgo de muerte o recurrencia más de la mitad. La opinión de hoy del CHMP nos acerca un paso más a reimaginar terapias en estadios tempranos para pacientes de toda Europa y nos anima a ofrecer mejores resultados a las personas que padecen melanoma", señala Liz Barrett, CEO de Novartis Oncología.