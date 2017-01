Descubre lo que dice de ti la posición en la que sueles dormir

Selecciona tu forma de dormir y sabrás qué dicen los expertos sobre ella:

1. Si no puedes conciliar el sueño sin doblar las rodillas mientras estás acostado de lado, eres una persona tranquila y confiable. No es fácil ofenderte, y no le temes al futuro. Sonríes incluso en la mañana más triste de invierno, y puedes ajustarte sin problemas a prácticamente todos los cambios que ocurren en tu vida, según recoge Tandildiario hoy 2 de enero de 2017.

2. Si duermes sobre todo en posición fetal, muchas veces sientes la necesidad de ser protegido, comprendido y que te compadezcan. Acurrucándote de esta manera, intentas aislarte de los problemas del mundo que te rodea. La aplicación perfecta de tus talentos y tu potencial sería pintar cuadros, aprender a bailar o escribir un blog.

3. Si duermes boca abajo con los brazos y las piernas a los lados, eres un líder. Eres impulsivo y tomas la iniciativa, te aseguras de que haya un orden tanto en tu vida personal como profesional. Prefieres planear todo por adelantado y no eres un fan de sorpresas. Tu perseverancia y el sentido de responsabilidad te ayudan a lograr un gran éxito.

4. Si duermes boca arriba, lo más probable es que seas una persona positiva que ama la vida, que está acostumbrada a estar en el centro de la atención y le encanta la buena compañía. Trabajas obstinada y persistentemente, pero de una manera racional, prefiriendo decir siempre la verdad. Las personas que duermen en esta posición a menudo tienen personalidades muy fuertes .

5. Si duermes como un soldado, acostado boca arriba con los brazos pegados al cuerpo, probablemente seas una persona equilibrada que sabe cuáles son sus metas en la vida y se esfuerza por alcanzarlas. Puedes ser estricto, pedante y exigente pero sobre todo eres exigente contigo mismo.

6. Si duermes como una garza, con una pierna doblada, lo más probable es que tengas una personalidad impredecible que te involucra en todo tipo de aventuras. Al mismo tiempo, tu estado de ánimo puede cambiar tan rápido que puede ser confuso para los que te rodean. Muy a menudo te resulta difícil tomar decisiones. En general, en el trabajo y en la vida personal prefieres la estabilidad, la paz, la tranquilidad y la minuciosidad