Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Zombi ¿Existen realmente?

La macabra atracción que sentimos por los muertos vivientes o zombis, llega al extremo de contar con su propio día de celebración, cada 4 de febrero celebramos el Día del Orgullo Zombi.

Aunque todos sabemos que Haití es el origen de estos temibles y feroces monstruos, fue el escritor Moreau de Saint-Méry, el primero en utilizar la palabra en 1797, para referirse a los aparecidos que nombraban los esclavos haitianos.

Desde 1864, existe en Haití una ley que prohibe el uso de sustancias que produzcan letargo prolongado, sin causar la muerte, exactamente el artículo 246 de su código penal.

The Magic Island, de William Seabrook fue el libro que en 1929 le dio fama mundial al concepto de Zombi.

Casos como el de Felicia Felix-Mentor, que murió en 1907 y 'volvió a la vida' en 1936, o Clairvius Narcisse fallecido en 1962 y fue encontrado vagando en 1980, alimentaron el interés del mundo por estos casos.

El efecto de la tetrodotoxina ingerida en pócimas tomadas durante rituales, comenzó a convertirse en la diana de los científicos, para intentar explicar este fenómeno de zombificación.

El estudio del antropólogo británico Roland Littlewood y el médico Chavannes Douyon, publicado en The Lancelot en 1977 confirmó que muchos de estos supuestos zombis, padecían enfermedades psiquiátricas.

La ciencia no parece confirmar la existencia de ningún testimonio fiable sobre la existencia de zombis. Lo que sí parece seguro es que su presencia servía para infundir terror en los terratenientes latifundistas blancos que esclavizaban al pueblo haitiano, un pueblo que se toma con cierta gracia, y muy poco en serio, este estereotipo occidental, que no obstante les proporciona muchas visitas de turistas, interesados por saber más.

De momento sólo podemos afirmar de la existencia masiva de zombis en maravillosas series de televisión, películas y videojuegos, y eso sí, también algunos que se levantan por la mañana, antes de su hora.