Niño muere ahogado casi una semana después de nadar

Otra familia estadounidense tomó medidas urgentes, logrando salvar a su hijo, tras conocer la trágica historia de este pequeño de Texas,



Un niño de tan solo cuatro años de edad ha fallecido a principios de junio en la ciudad de Houston (Texas, EE.UU.), según recoge RT, casi una semana después de haberse bañado en un dique. La familia de Francisco Delgado ha confirmado esta semana que la causa de la muerte del pequeño fue el ahogamiento seco.--Un niño muere casi una semana después de nadar: ¿Qué es el ahogamiento seco?--.



¿Qué pasó con el niño?

Según ha confesado la familia a la revista estadounidense 'People', el niño estuvo bañándose cuando lo hizo tumbar una ola y su cabeza quedó bajo el agua. El menor fue de inmediato sacado del agua por sus padres y pasó el resto del día en aparente buen estado. Sin embargo, al día siguiente por la noche el niño empezó a vomitar y sufrió de diarrea. En un hospital señalaron que se trataba de un virus estomacal, por lo que los padres decidieron tratar a su hijo en casa.



¿Qué es el ahogamiento seco?

El ahogamiento seco sucede cuando, tras sumergirse en el agua, las cuerdas vocales de la persona experimentan un espasmo y se cierran, lo que dificulta la respiración, según ha explicado Mike Patrick, médico de emergencia del hospital Nationwide Children's Hospital en Columbus (Ohio, EE.UU.) citado por el portal Live Science. Cuando eso ocurre, la respuesta del cuerpo es enviar líquido a los pulmones para que se abran las cuerdas vocales.

Frankie Delgado's family shared the Texas boy's story, hoping to prevent other children from dying. https://t.co/J6vaifb3jN pic.twitter.com/VDmslHEDSk