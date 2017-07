Los 6 alimentos que previenen la calvicie al instante

Si de repente te encuentras en la ducha y te das cuenta de que estás perdiendo mucho cabello, no entres en pánico. La mayoría de las personas pierde entre 50 y 100 cabellos por día. Usualmente esto no es alarmante y no significa de que te estés quedando calvo, porque el cabello se regenera al mismo tiempo. Pero si comienzas a ver que tienes áreas donde puede verse el cuero cabelludo a través del cabello o si percibes que tus "entradas" cada vez son mas prominentes, es porque el ciclo de crecimiento no puede igualar a la cantidad de cabello caído, según recoge Estefanía Mac en ehowenespanol.--6 alimentos que previenen y eliminan la calvicie al instante--.

Muchas condiciones pueden causar pérdida de cabello, incluyendo:

Historia familiar: La herencia es la causa mas común de la pérdida de cabello que generalmente ocurre gradualmente y con patrones impredecibles, tales como las entradas en la parte superior de la frente y huecos en el cuero cabelludo en los hombres, y cabello fino y débil en las mujeres.

Cambios hormonales: Los cambios hormonales pueden causar pérdida temporal de cabello. Esto puede deberse, por ejemplo, a embarazo o menopausia. Los niveles de hormonas son afectados por la glándula tiroides, y problemas en la tiroides puede causar pérdida de cabello.

Condiciones médicas: Las infecciones y enfermedades relacionadas con el cuero cabelludo pueden conllevar a una pérdida de pelo

Medicamentos: La pérdida de cabello puede ser causada por controles de natalidad así como por drogas que son usadas para combatir el cáncer, la artritis, depresión, problemas cardíacos y alta presión sanguínea.

Raíz de regaliz

La raíz de regaliz u orozuz ayuda a abrir los poros y a aliviar el cuero cabelludo de cualquier irritación y combate la caspa.

Agrega una cucharada de raíz de regaliz a una taza con leche y añade 1/4 de cucharadita de azafrán. Mezcla y aplica la pasta sobre el cuero cabelludo antes de irte a dormir. Enjuaga tu cabello a la mañana siguiente. Utiliza este remedio una o dos veces por semana.

Grosellero de la India

El grosellero de la India, también conocido como Amla o uva hindú es rico en vitamina C. Una deficiencia de vitamina C en el cuerpo puede causar pérdida de cabello. Las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y exfoliantes del grosellero de la India pueden ayudar a mantener sano el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello.

Mezcla una cucharada de grosellero de la India con una cucharada de jugo de limón. Masajea el cuero cabelludo con la mezcla y luego cubre tu cabeza cabello con un gorro para ducha. Deja que actúe durante la noche mientras duermes y luego lava tu cabello por la mañana.

Aloe vera

El aloe vera contiene enzimas que estimulan el crecimiento del cabello al mismo tiempo que sus propiedades alcalinizadoras ayudan a llevar el PH del cuero cabelludo a un nivel saludable. El uso regular del aloe vera sobre el cuero cabelludo ayuda a combatir la caspa, la inflamación y la comezón.

Rosa de China

La Rosa china promueve el crecimiento del cabello y puede ser usada para fortalecer el pelo, deshacerse de la caspa, mejora las puntas y previene las canas prematuras.

Añade flores secas de rosas chinas sobre 2 tazas de aceite de coco en un recipiente. Calienta la solución hasta que hierva, luego cuela para recolectar el aceite. Aplica el aceite a tu cabello antes de ir a dormir, colócate un gorro de ducha y enjuaga el cabello por la mañana. Utiliza este remedio varias veces a la semana

Remolacha

El jugo de remolacha contiene proteína, potasio, vitaminas B y C y calcio.

Consume jugo de remolacha a diario.

Semillas de lino

Las semillas de lino son ricas en ácidos grasos Omega-3 que pueden prevenir la pérdida de cabello al mismo tiempo que mejoran su salud y crecimiento.

Consume una cucharada de semillas de lino junto con un vaso de agua cada mañana. También puedes añadirlas a tus ensaladas, batidos y sopas.