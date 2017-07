[VÍDEO] Cómo aliviar el dolor de cabeza sin recurrir a pastillas

El dolor de cabeza es uno de los males más habituales de nuestra sociedad. Si quieres aliviarlo sin recurrir a la ingesta de pastillas, hay muchas maneras naturales de conseguirlo. Aquí verás cómo detectar la causa para que no te siga afectando y qué vías posibles de resolución tienes. Con un poco de paciencia, lograrás que el dolor de cabeza se vaya cuanto antes y no vuelva, según recoge Pablo Gowezniansky en Muyfitness.--Tips para aliviar el dolor de cabeza sin recurrir a pastillas--.

Automasaje

Cuando masajeamos la zona de la parte alta de la cabeza, damos paso a que la sangre pueda circular mejor, y al suceder esto, la cabeza se oxigena y el dolor disminuye. Naturalmente notarás que tus manos van a esa zona; es un acto reflejo del propio cuerpo. Primero llévate los dedos a los puntos en que la nariz desemboca en la frente y masajea suavemente ambos lados de la nariz con ambas manos. Hazlo con paciencia y tranquilidad durante unos pocos minutos. Luego pasa a la zona de las sienes; otra vez, acaricia y masajea ambas sienes durante los minutos que sean necesarios. Observarás que cada vez que lo haces, el dolor mengua. Procura masajearte al menos una vez por hora y verás cómo la molestia se hace cada vez más soportable.

Aléjate de la causa

Hay veces que sin darte cuenta, el dolor continúa porque no has alejado la causa. Si te duele la cabeza, de ninguna manera mires la televisión o la pantalla de la computadora; tampoco abras un libro, ya que enfocar tu mirada en las pequeñas letras hará que el dolor de cabeza se expanda. Ciertamente, cuando te duele la cabeza no debes hacer nada. Aléjate de todos los factores que puedan sostener tu dolor de cabeza, incluyendo el teléfono celular.

Aplica frío

Una buena manera de disminuir el dolor de cabeza es la siguiente: llena una cubeta con agua fría y hielo. Toma un trapo limpio, humédecelo, escúrrelo mínimamente para que el agua no chorree, y luego ponte el trapo sobre la frente. El calor que se encuentra acumulado dentro de la cabeza se irá trasladando a la superficie para contrarrestar el frío del trapo, y eso hará que la temperatura interna disminuya. A medida que el trapo húmedo se caliente, vuelve a introducirlo en la cubeta y repita el proceso. Hazlo durante diez minutos y luego acuéstate en la cama apoyando la cabeza en una almohada.

Respiración profunda

Ya sea que estés sentado o acostado, tómate un momento contigo mismo. Cierra los ojos y comienza a relajarte. Hay dolor de cabeza y es molesto, pero si te sientes molesto, no harás más que agigantarlo. Mantén los ojos cerrados y comienza a realizar inhalaciones y exhalaciones profundas. Busca llenar todo tu abdomen y tu torso de aire, lenta y suavemente, y luego exhálalo durante varios segundos. Hacer este ejercicio de respiración durante diez o quince minutos, con los ojos cerrados y la mente tranquila, disminuirá tu dolor de cabeza notablemente.

Descansar

Si mantienes a tu cuerpo en constante movimiento, no sólo que el dolor de cabeza no disminuirá, sino que probablemente aumente. En esos momentos, es importante descansar libre de cualquier estímulo, en un ambiente tranquilo y con temperatura templada. Puedes acostarte y mantenerte descansando; si tienes paciencia, notarás que el dolor irá disminuyendo. No te impacientes, ningún dolor viene para quedarse.

Aceite de romero

El romero es un anti-inflamatorio muy eficaz. Es por eso que si te pasas aceite de romero en la cabeza y te das masajes, lograrás combinar las propiedades del masaje con las del romero, y podrás tratar incluso un dolor de cabeza intenso. Una posibilidad es hacer la secuencia de masajes mencionada previamente, pero agregándole aceite de romero. Potenciarás los resultados y tu dolor menguará notablemente.

Té de jengibre

El jengibre ayuda a disminuir la inflamación de los vasos sanguíneos; por eso, si te preparas un buen té de esta raíz, percibirás beneficios inmediatos. Pon el agua a hervir y mantén un trocito de la raíz de jengibre hirviéndose durante 7 a 10 minutos. Cuando el agua hierva, cierra la tapa y baja la potencia del fuego. Cuando pase el tiempo estipulado, cuela el jengibre y toma el té resultante. Bébelo de a sorbos hasta terminarlo.

Bebe agua

La deshidratación es uno de los factores más comunes para el dolor de cabeza. Lo que sucede es que la falta de agua produce que la sangre se espese, lo que disminuye el flujo sanguíneo en la cabeza y puede producir los malestares que sientes. Por eso, es importante que te mantengas hidratado, y la única hidratación posible para tu organismo es tomar agua. Procura que sea agua mineral de buena calidad, de modo que le estés suministrando a tu organismo el combustible adecuado para que funcione mejor.