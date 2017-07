Esto es lo que pasa si dejas dos semanas de usar jabón al ducharte

Para la periodista de Men's Health Concetta Smith, el hábito de lavarse con jabón "crea un desequilibrio en la piel, lo que causa que el exterior se sienta apretado y seco después de bañarse". Asegura que esto interrumpe el proceso de adaptación de la epidermis (la capa externa de la piel) al entorno, algo estudiado científicamente durante mucho tiempo.

Cuando le comenté la idea a mis amigos, se sorprendieron. Tal vez, el verano no sea el mejor momento para no lavarse con jabón. El calor y la humedad convierten a uno en un caldo de cultivo perfecto para la suciedad. Pero me pregunté si solo con agua sería suficiente,

comentó. El desafío cobró mayor incógnita por las altas temperaturas diarias, según recoge Infobae.--Pasó dos semanas sin usar jabón: los llamativos cambios que experimentó--.

¿Qué sucedió finalmente? Tras catorce días duchándose sin utilizar ningún limpiador corporal, Smith destacó cuatro conclusiones. Primero, la capacidad de adaptarse a baños con agua caliente, aun a pesar de la época estival. Contó que en el inicio lo más difícil fue recordar constantemente que no debía buscar el jabón cuando volvía al hogar

Me apetecía una ducha fría, pero en lugar de eso accioné el calor, ya que el agua caliente era mi única opción para combatir la suciedad. Después de unos días de seguir esta rutina comencé a esperar mis duchas llenas de vapor. Y pronto me deleitaba con la atmósfera de sauna que mi baño había desarrollado,

relató.

La segunda diferencia que percibió fue sentir la piel más sana:

Citando a la especialista Anderson, explicó que los jabones deshidratan la dermis al eliminar los aceites de la piel, lo que no se produce al bañarse solo con agua. Dijo que su piel era más saludable

Otra derivación -mucho más lógica- fue que ahorró más tiempo y dinero al abandonar los productos de aseo adicionales, como cremas hidratantes, lociones y exfoliantes.

No los necesitaba, ya que no me estaba deshaciendo de los aceites naturales con solventes irritantes. Mi piel no requería tanta atención,