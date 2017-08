[VÍDEO] Si el sexo casual no está dentro de tus planes; eres Demisexual

Si solo tienes encuentros íntimos con la persona que establecer una conexión emocional perteneces a este grupo.

Para los demisexuales el sexo casual no está en sus planes. El cuerpo, la ropa e incluso los movimientos no son suficientes para calentarlos si no existe un vínculo fuerte, según recoge La Kalle.--¿El sexo casual no está dentro de tus planes? Eres DEMISEXUAL y no lo sabías --.



Más allá de un encuentro esporádico la participación del corazón está por encima de todo, pero la intensidad de este lazo no es sinónimo de matrimonio o motivo para planificar una familia.

Ellos buscan mantener una atracción emocional que garantice el disfrute. El sexo debe garantizar sentimientos para así gozar la experiencia al máximo.