Los 20 mitos sobre la salud más falsos que un euro de madera que debes conocer

En torno a la salud, divulgados sobre todo de boca en boca, existen infinidad de mitos que, en un momento dado, podrían poner en riesgo la vida de la persona que decida tomarlos como verdaderos.

Por ejemplo, algunas personas diabéticas dejan de suministrarse insulina debido a que alguien les dijo que este medicamento causa ceguera o la amputación de algún miembro del cuerpo.

En RT han consultado a varios especialistas de distintas ramas médicas que desmintieron o confirmaron 20 de las sentencias más divulgadas del sector de la salud.

Los resultados que leerá a continuación le sorprenderán.

20.- Una persona nerviosa tiene la presión arterial alta.

Falso. El estrés provoca sustancias en la sangre que pueden aumentar la presión, pero no por eso se tiene una presión elevada o constante, es decir, hipertensión. La hipertensión se da por otras razones.

19.- Un medicamento ingerido durante mucho tiempo puede dañar un órgano.

Posible. Hay algunos medicamentos que pueden tener un efecto secundario, pero no es una regla para todos; no es una generalización.

18.- Tomar una copa de vino tinto todos los días ayuda al corazón.

Verdadero. Está demostrado que tomar dos copas de vino tinto diariamente puede disminuir los factores de riesgo. Por ejemplo, baja un poco el colesterol y produce vasodilatación. Es favorable para algunos pacientes. Pero de ninguna manera es una medicina, ni se receta como tal.

17.- La diabetes, bien tratada y con disciplina alimentaria, puede curarse.

Falso. Al día de hoy la diabetes no se cura. Es un padecimiento crónico que, una vez que se manifiesta, la persona debe tomar acciones para controlarla. Muchas veces esto se presta para que algunos ofrezcan una cura de la diabetes porque, en el momento en que se ajusta la alimentación y se realiza actividad física, se pueden revertir los niveles de glucosa para mantenerlos en control, pero esto no significa que la persona ya se curó.

16.- Los diabéticos se enferman más de padecimientos sencillos como los resfriados y gripes.

Verdadero. Las personas con diabetes sí tienen el problema de que su sistema inmunológico está deprimido o afectado por vivir con un padecimiento crónico o degenerativo. Entonces, en esa medida, sí son más susceptibles de padecer gripes u otras afecciones, pues su sistema inmunológico no responde de la misma manera que el de una persona que no tiene diabetes.

15.- Las personas con diabetes no deben ingerir caramelos ni refrescos.

Posible. Las personas diabéticas deben ser muy conscientes y estar muy bien informadas respecto a que consumir azúcares simples, es decir, dulces, chocolates o pasteles, lo único que van a hacer es elevar la glucosa en la sangre, y esa es precisamente la preocupación que tienen porque no la están metabolizando bien. Lo que sí pueden hacer es consumir productos elaborados con suplementos de azúcares o grasas bajas.

14.- Las mujeres soportan más dolor que los hombres

Falso. El dolor es un ente subjetivo mediado no solamente por aspectos físicos, sino también por aspectos psicológicos y culturales, por lo que no se puede juzgar si un dolor es más fuerte en uno que en otro. El dolor es integral. Maneja aspectos somáticos (cuerpo) y mentales (estado de ánimo, creencias y conductas), por lo que no se debe separar.

13.- Las especias fuertes, los alimentos picantes y el estrés causan úlcera de estómago

Verdadero. El consumo de estas sustancias en exceso, así como el estrés, pueden causar una gastritis que con el tiempo pueda desarrollar una úlcera.

12.- La regularidad intestinal significa evacuar diariamente.

Falso. Los hábitos intestinales son variables y el evacuar a diario no significa tener una regularidad intestinal.

11.- Los cálculos en la vesícula siempre deben extraerse con cirugía.

Verdadero. Hasta la fecha no hay ningún otro método para la resolución de los mismos.

10.- La cirrosis hepática se debe únicamente al alcoholismo.

Falso. Hay otras causas de cirrosis. Entre las más frecuentes, la secundaria a hepatitis viral y medicamentosa.

9.- Las pastillas anticonceptivas engordan.

Verdadero. Dependiendo del tipo de pastilla, así como la dosis y clase de medicamento, existen algunas que se asocian al aumento de peso, sobre todo por retención de agua más que por aumento en grasa. Algunas otras modifican la distribución de grasa en la cadera, y el denominado 'gordito' debajo de la espalda.

8.- Interrumpir el acto sexual evita el embarazo.

Falso. La técnica de 'retirada' o 'coitus interruptus' trata de evitar la salida de semen dentro de la vagina. Como método de planificación familiar tiene una eficacia de aproximadamente el 75%, por lo que es un mal método anticonceptivo.

7.- La mujer no debe beber tés porque son abortivos.

Posible. Se mencionan muchas hierbas con características abortivas, tales como el comino, el perejil o la ruda, pero su efecto exacto, eficacia y seguridad no se han estudiado.

6.- La sal engorda.

Falso. No engorda, aumenta el volumen circulante de agua en la sangre, lo cual puede someter a trabajos excesivos a los riñones y al corazón, pero si los riñones funcionan bien entonces la sal no da mayor problema; si no funcionan bien, la sal provoca edema (acumulación de agua) y se aumenta de peso por la retención de líquidos, pero el peso no es lo mismo que la grasa corporal.

5.- Consumir dulces provoca caries.

Verdadero. El azúcar sirve como alimento a los agentes causales de la caries; entre más ingesta de azúcar, mayor es la posibilidad de tener caries.

4.- Las infecciones en la garganta se trasladan a los oídos.

Verdadero. Existe una comunicación entre la garganta y los oídos, es decir, cuando la trompa de Eustaquio se encuentra bloqueada por las anginas o las adenoides, los oídos se infectan de manera recurrente.

3.- La nariz tapada es producida por la sinusitis.

Falso. La sinusitis es una infección de la nariz y los senos paranasales, generalmente aguda y bacteriana que remite con antibióticos. Al inflamarse la mucosa nasal, esta disminuye el paso del aire, causando obstrucción nasal (nariz tapada), pero esto es transitorio y remite con tratamiento.

2.- La ronquera de la voz es normal después de hablar mucho.

Verdadero. La disfonía o ronquera de la voz es un trastorno relacionado con las cuerdas vocales, que son las estructuras que producen los sonidos en la llamada caja de la voz o laringe. Cuando se ha abusado de la voz, por hablar por largo tiempo o haber gritado demasiado, puede haber ronquera.

1.- La leche de vaca produce asma.

Posible. Algunos alimentos pueden sensibilizar el sistema inmunológico causando alertas o hiperreactividad del sistema respiratorio que pueden evolucionar a asma. Entre estos se encuentran la leche de vaca, la proteína del huevo y los frutos rojos, por lo que estos alimentos se deben ofrecer para su consumo después de los 12 meses de edad.