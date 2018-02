No dormir afecta a nuestro cerebro igual que ingerir una cantidad excesiva de alcohol

La vigilia como el pimplar, más o menos. Todos hemos experimentado que dormir poco o mal por la noche provoca cansancio y malestar al día siguiente, con una gran dificultad para concentrarnos y una mayor lentitud para reaccionar y responder en nuestras tareas cotidianas, igual que cuando estamos con resaca.

¡Y resulta que es así! Recientemente un estudio ha demostrado que, a nivel atencional, la falta de sueño afecta a nuestro cerebro igual que haber consumido una cantidad excesiva de alcohol.

En dicho estudio, donde se valoraban los efectos de la privación de sueño sobre la atención, se determinó que, tras 17 horas sin dormir, el nivel de alerta era equivalente a los efectos de tener un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la ley para conducir.

Concretamente, se evidenció que la falta de sueño provoca un retraso y una disminución de la intensidad de la respuesta de las neuronas a determinados estímulos, con tiempos de reacción muy alargados.

Estos lapsos neuronales, se traducen después a nivel comportamental en los lapsos cognitivos y atencionales .

Y no sólo esto. Además se observó que la falta de sueño provoca la aparición de ondas lentas cerebrales propias del estado del sueño en regiones del cerebro que interfieren en nuestro rendimiento cognitivo óptimo, igual que cuando estamos bo­rrachos.

Estos efectos explican por qué el cerebro de un conductor, bajo los efectos de la falta de sueño o del alcohol, registra y reacciona más lentamente ante lo que sucede a su alrededor, con los peligros que conlleva.

Así que, aunque todavía no existan medidas de detección de falta de sueño legales, recuerde : si no duerme, es mejor que no conduzca.