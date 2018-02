Diatermia estética: equipos para revolucionar la belleza

Últimamente venimos oyendo mucho acerca de la diatermia, una tecnología revolucionaria e innovadora que ha entrado con fuerza en el ámbito médico estético. Para conocer de cerca el poder de este avanzado desarrollo tecnológico vamos a adentrarnos en el ámbito de los equipos de diatermia estética, como es el caso de Intermia, una aparatología de Innovapro, empresa de la que es responsable Manuel González Herrero, a quien vamos a entrevistar para conocer más de cerca esta prometedora maquinaria para la belleza.

¿Manuel nos puedes explicar qué es la diatermia?

La diatermia es un tratamiento que se emplea, exitosamente, a escala mundial, en los campos de la medicina, la fisioterapia y la estética. A través de una tecnología electromagnética, aplicada de forma localizada, provoca calor en tejidos en los que se quiere trabajar, lo que va a generar una serie de procesos beneficiosos: optimización del riego sanguíneo, mejora del metabolismo de las células, efectos anticicatrizantes, reducción del dolor, relajación, fenómenos antiinflamatorios, drenaje linfático, reestructuración tisular... Hay dos tipos de tecnologías dentro de la diatermia estética: la capacitativa, que trabaja tejidos con una ubicación más superficial, y la resistiva, con una focalización más profunda.

Ya que lo menciona, ¿qué beneficios nos aportan los equipos de diatermia estética?

Dada la gran cantidad de virtudes que tiene la diatermia estética no es fácil discriminar entre ellas, pero a modo de resumen didáctico, me gustaría que los usuarios se quedaran con dos grandes beneficios: fenómenos de revitalización-rejuvenecimiento cutáneos y lipoescultura. Los primeros tienen que ver con la capacidad de la diatermia de trabajar en el colágeno profundo, eliminando el viejo y generando colágeno nuevo, lo que se va a traducir en una piel de más calidad y, por supuesto, más joven y bella. Respecto a la escultura corporal, el calor y las vibraciones asociadas a la diatermia, trabajan con las grasas localizadas movilizándolas y eliminándolas, ayudando a la remodelación del cuerpo y, algo muy importante, reduciendo los problemas de celulitis. Quizá sean más conocidos estos beneficios relacionados con la diatermia facial, pero no debe olvidarse que la diatermia estética también enfoca los tratamientos corporales con excelentes resultados.

¿Es un tratamiento seguro?

Los equipos de diatermia estética proporcionan un tratamiento muy eficiente y muy seguro, nada invasivo, libre de dolor, malestar o incidencias. De hecho son mucho más seguros que la mayoría de las aparatologías de termoterapia que hay en el mercado, básicamente porque no pueden afectar como éstas a los tejidos superficiales, con el riesgo de provocar quemaduras en la piel. La diatermia estética, por contra, actúa de forma focalizada y profunda, allí donde es necesario.

Innovapro, nuestra empresa, apuesta por la aparatología estética más avanzada no solo en el plano técnico, sino también en el humano (muy a menudo se olvida que trabajamos por y para las personas). Sólo así podemos ofrecer a los profesionales de la belleza la posibilidad de ofertar a sus clientes tratamientos eficientes que respetan su integridad, introduciéndoles en un mundo de confort y seguridad. Sólo de esa manera los negocios de estética pueden consolidarse y perdurar: ofreciendo servicios de calidad. La diatermia estética de Intermia forma parte de todo ello: equipos de última generación para la satisfacción de las personas.