¿Sabes qué famosos tienen fobia al sexo y han dejado de hacerlo?

Famosos como Johnny Depp, Madonna y Jennifer Aniston sufren de temores, como cualquier persona. Pero los suyos son más extravagantes: al desorden, a los payasos, a los truenos, a las puertas giratorias.

La actriz Jennifer Lawrence ha sorprendido esta semana por unas afirmaciones en las que se declara prácticamente célibe por decisión propia. En una entrevista al tabloide británico The Sun, la intérprete de Gorrión rojo afirma:

"No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes".

Lawrence confiesa que sólo ha intimado con "novios serios" y sólo después de asegurarse de que se hayan hecho un examen para demostrarle que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual, según recoge Elena Castells en La Vanguardia.

La actriz, de 27 años, explica que su vida sexual se encuentra detenida en estos momentos.

"Cuando repaso mi pasado sexual, veo que sólo he intimado con novios serios; ahora hace mucho tiempo que no tengo sexo", explica la protagonista de Los Juegos del Hambre, para después añadir que no es de tener actividad sexual fuera de una relación sentimental.

La última pareja conocida de Jennifer fue Darren Aronofsky, el director de cine con quien rodó ¡Madre! Jennifer y Darren rompieron a finales del 2017. Anteriormente estuvo relacionada con Chris Martin, vocalista de Coldplay, y los actores Chris Evans y Liam Hemsworth.

VÍDEO DESTACADO: Así fueron los humillantes inicios de Jennifer Lawrence