Esta prostituta colombiana asegura que el mercurio afecta a la potencia sexual de sus clientes

Una trabajadora sexual denunció este miércoles en Colombia que la potencia sexual de sus clientes, en su mayoría mineros de la región de Antioquia, ha disminuido por culpa del mercurio, sustancia con la que trabajan, informan medios locales.

"Yo tengo un señor que lleva muchos años trabajando en eso, que son los químicos. Él viene normal, me paga normal, pero no se le para. Uno acá se gana la plata muy fácil, porque los mineros se vienen muy rápido o a veces no se les para, eso es muy frecuente acá en Segovia", explicó la mujer, que se hace llamar 'La mona', según recoge RT.