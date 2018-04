Esta nueva combinación de fármacos curará la hepatitis C por menos de 300€

La combinación del nuevo fármaco antiviral ravidasvir con el componente ya conocido sofosbuvir permite curar completamente la hepatitis C con una eficacia del 97%, anunciaron los representantes de la organización Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) en una conferencia internacional sobre la enfermedad del hígado, en París. A estas conclusiones se llegó tras conocer los resultados de la tercera fase de ensayos clínicos en Malasia y Tailandia. Como promete el comunicado de prensa de la organización, el costo del tratamiento estará disponible para una amplia gama de pacientes y costará alrededor de US$300.

La hepatitis C es una enfermedad viral que afecta el hígado. El virus de la hepatitis C se transmite principalmente a través de la sangre, por lo que puede infectarse, por ejemplo, mediante el uso de equipos médicos no esterilizados. A menudo, la enfermedad es asintomática y se diagnostica accidentalmente. Sin embargo, en casi el 80% de los casos, la hepatitis se convierte en crónica, que en ausencia de tratamiento puede conducir al desarrollo de cirrosis o cáncer de hígado. Según datos la Organización Mundial de la Salud, en 2017, 71 millones de personas han sido infectadas con hepatitis C y 400.000 personas mueren cada año por la infección, según recoge Maria Cervantes, N+1.

En 2013, en EEUU se aprobó el uso de sofosbuvir (Sovaldi), que se ha convertido en una especie de revolución en el tratamiento de la hepatitis C. La eficacia de la terapia en combinación con otras drogas es del 95%, asimismo, el curso del tratamiento es de 12 semanas. No obstante, la terapia es bastante cara. Por esta razón, en muchos países se sigue utilizando el interferón alfa, que tienen muchos efectos secundarios y ayudan sólo en 40%-60% de los casos.

Para reducir el costo del tratamiento para los pacientes, la organización de investigación sin fines de lucro, Drugs for Neglected Diseases Initiative, está presionando para producir genéricos y organiza ensayos clínicos de nuevas combinaciones de medicamentos antivirales. Los ensayos clínicos de fase II/III, cuyos resultados fueron informados por DNDi, se llevaron a cabo conjuntamente con los ministerios de Salud de Malasia y Tailandia. Las pruebas se centraron en el estudio de la eficacia, la seguridad, la identificación de los efectos secundarios y la farmacocinética del ravidasvir, que inhibe la proteína NS5A del virus de la hepatitis C, en combinación con sofosbuvir.

Los estudios se realizaron en diez centros médicos en Malasia y Tailandia, e involucraron a 300 pacientes con infección crónica. En los pacientes con cirrosis, el curso del tratamiento duró 24 semanas y 12 semanas para los que no presentaban esta enfermedad. La muestra también incluyó pacientes complejos, por ejemplo, pacientes con VIH y pacientes que ya habían sido tratados sin resultado alguno.

De acuerdo con los resultados de las pruebas, la tasa promedio de curación fue de 97%. Pero lo más importante es el precio, gracias al acuerdo alcanzado entre la ONG y la empresa egipcia Pharco Pharmaceuticals, el costo del tratamiento fue solo de US$300. Según los ministerios, en Malasia la hepatitis C infectó a 400 mil personas y en Tailandia a un millón de personas. Los organizadores de la prueba esperan que la accesibilidad del tratamiento reduzca significativamente estas cifras.

Por otro lado, a mediados del año pasado, un equipo de instituciones estadounidenses creó pequeñas subunidades de tejido de hígado artificiales que, una vez implantadas en ratones con hígados dañados, pudieron expandirse hasta 50 veces y cubrir algunas de las funciones normalmente llevadas a cabo por un hígado real.

