Avite pide explicaciones a Montoro sobre los afectados por la 'Talidomida'

La Asociación Española de Afectados de la Talidomida (Avite) ha publicado una carta abierta dirigida al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, donde le solicita nuevamente una reunión donde esperan que les aclare las compensaciones a los afectados y el explique por qué ellos "valen menos" que los afectados de otros países.

"Los afectados españoles de 'Talidomida' solo tenemos un discurso en materia de compensaciones, solo uno, que bajo ningún pretexto estamos dispuestos a admitir que se nos valore por debajo de nuestros homólogos europeos, y mucho menos teniendo en cuenta que el Gobierno de España llega a la 'Talidomida' con la cifra temible de 62 años de retraso", explican en una carta a los medios.

Considerando a Montoro como "único interlocutor válido con poder de decisión", le recuerdan que ellos no hablan de "limosna", si no de "justicia", y, consideran que es labor del ministro "buscar las cantidades económicas necesarias para sufragar los costes, allá donde se halle la responsabilidad, que en España tiene nombre y se escribe Grünenthal Pharma, en mayúsculas y sin miedo, porque Alemania no tiene ninguno a la hora de penalizar a España cuando lo considera oportuno por cualquier tipo de incumplimiento".

Quieren que, mirándoles a la cara, les explique por qué "un español vale un 4.729,48% menos que un alemán para su Estado, un 2.382,21% que un inglés para el suyo, un 1.391,27% menos que un sueco, un 2.396,78% menos que un irlandés, o un 3.671,65% menos que un italiano".

"Cuando las estadísticas con las que tanto les agrada trabajar nos dicen que un diputado español percibe unas retribuciones que están un 19% por debajo de las de un alemán, un 26% por debajo de un británico, un 33% "por encima" de un sueco, un 57% "por encima" de un irlandés, y un 62% por debajo de un italiano. Por supuesto en Avite aplicamos los coeficientes derivados de las Rentas Per Cápita de cada país, no hacemos "trampa"", añade José Riquelme López, presidente de Avite, que es quien firma la misiva.

Desde Avite señalan que, en caso de no reunirse, "lo mínimo que le pedimos es que utilice esta misma vía de carta abierta", y que les diga "los motivos y los criterios que le han llevado a usted a asignar y designar la partida presupuestaria que próximamente desean aprobar y plasmar en un RD, que para nosotros será una vergüenza nacional".