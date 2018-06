Alertan de que al India se quedará sin agua potable en pocos años

Se denomina agua potable o agua para el consumo humano al agua que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. En la Unión Europea la normativa 98/83/EU establece valores máximos y mínimos para el contenido en minerales y diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, entre otros, además de los gérmenes patógenos. El pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 9,5. Los controles sobre el agua potable suelen ser más severos que los controles aplicados sobre las aguas minerales embotelladas.

En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos cuya agua se ajusta a las exigencias de las normas, según wp. Especialmente los valores de nitratos y nitritos, además de las concentraciones de los compuestos fitosanitarios, superan a menudo el umbral de lo permitido. La razón suele ser el uso masivo de abonos minerales o la filtración de purines. El nitrógeno aplicado de esta manera, que no es asimilado por las plantas, es transformado por los microorganismos del suelo en nitrato y luego arrastrado por el agua de lluvia al nivel freático. También ponen en peligro el suministro de agua potable otros contaminantes medioambientales como el derrame de derivados del petróleo, lixiviados de minas, etc. Las causas de la no potabilidad del agua son:

Bacterias, virus;

Minerales (en formas de partículas o disueltos), productos tóxicos;

Depósitos o partículas en suspensión.

Sustancias orgánicas.

Radiactividad.

La India enfrenta la peor crisis de agua potable en su historia, un problema que actualmente somete a 600 millones de indios a una escasez de agua entre alta y extrema, alerta un informe de NITI Aayog, un centro de estudios del Gobierno, según RT.

El documento, citado por medios locales, señala que cerca de 200.000 ciudadanos mueren cada año a causa de un acceso inadecuado a este recurso vital. Y la situación solo empeorará en un futuro cercano debido a que, según las estimaciones del estudio, para 2030 la demanda de agua doblará la oferta disponible.

Según el centro, esto significa que cientos de millones de personas en la India pueden enfrentar escasez de agua y que el país sufrirá una pérdida de hasta el 6 % del PIB. Asimismo, predice que 21 grandes ciudades pueden agotar sus reservas de agua subterránea ya en 2020, lo que afectará a 100 millones de personas.

El informe, que cita datos de agencias independientes, apunta a que casi el 70 % del agua del país está contaminada.

VÍDEO DESTACADO: La NASA detecta cambios muy extraños en el agua dulce de la Tierra y el vídeo se viraliza