El Congreso rechaza una tarjeta sanitaria única

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes una proposición no de ley de Ciudadanos en la que reclamaba una tarjeta sanitaria única para toda España, la extensión de la receta electrónica y un nuevo sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que "garantice la igualdad y la cohesión" de este servicio entre la población del país.

Sólo PP, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han apoyado esta iniciativa que la formación 'naranja' ya llevó a debate hace un año y medio a la Comisión de Sanidad de la Cámara y que tampoco fue respaldada por la mayoría de los grupos, tal y como han recordado los portavoces de los grupos a su homólogo de Ciudadanos e impulsor de esta iniciativa, Francisco Igea.

Además, los de Albert Rivera han presentado una autoenmienda a este texto con la que han extendido sus peticiones iniciales. Según ha indicado Igea, cuando se hizo público que Ciudadanos llevaba al Pleno esta medida, recibieron muchos mensajes de gente en redes sociales que denunciaba diferentes situaciones de desigualdad en la atención sanitaria, lo que les animó a incluir otros puntos al texto.

Así, también proponen la creación de una Cartera Unica de Servicios Sanitarios para que todos los españoles "tengan las mismas prestaciones independientemente de dónde nazcan o residan". Según indica Ciudadanos, los servicios sanitarios se deberían analizar semestralmente para que si una autonomía implanta uno nuevo, se traslade al resto de regiones.

Del mismo modo, recoge la necesidad llevar a cabo las reformas precisas para asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los medicamentos, en especial para las familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia, entre otros colectivos a tener en cuenta.

EL PP RECONOCE RETICENCIAS DESDE CATALUÑA

La portavoz 'popular' en esta materia, María Teresa Angulo, ha acusado a la formación de Albert Rivera de "filibusterismo parlamentario" con su autoenmienda que, a su juicio, ha introducido puntos tan diferentes entre sí que ha "impedido" a los grupos valorar correctamente la iniciativa y poder llegar a un "acuerdo constructivo".

A pesar del voto a favor del PP, Angulo ha reprochado al portavoz 'naranja' que haya obviado en su propuesta que el PP ha dejado a España líder en digitalización de la Sanidad, que 45 millones de españoles disponen de una tarjeta con el mismo código de identificación, que la receta electrónica es hiperoperable en 15 comunidades autónomas y que si en 2012 había 6 millones de españoles con la historia clínica compartida, ahora son 36 millones.

"Es verdad que el anterior Gobierno de la Generalitat de Cataluña fue reticente pero ha cambiado con el ejercicio llevado a cabo por el Ministerios de Sanidad en la aplicación del 155", ha apuntado la diputada del PP en relación a las críticas que Igea ha vertido hacia esta comunidad, de la que, según ha asegurado, el resto del país no tiene datos sanitarios.

Para el PSOE, esta iniciativa demuestra que Ciudadanos "poco entiende el Estado autonómico español" y le ha acusado que buscar "el desprestigio" del SNS español "a cambio de un puñado de votos". El portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, ha criticado que Igea haya hecho "un discurso ideológico" y con "prejuicios" en una iniciativa que ha calificado de "parcial".

MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL

Tras exponer datos similares a los que ha usado su homóloga 'popular', ensalzando la situación del SNS en comparación con otros países y años anteriores, el diputado del PSOE ha indicado que, hoy en día, más que desigualdades por territorio las hay por clase social.

También crítica ha sido la portavoz de Unidos Podemos en materia de Salud, Amparo Botejara, quien ha señalado que este tipo de problemas de deberían solucionar en el Consejo Territorial, un órgano que, a su juicio "no ha funcionado como debería".

Además, ha denunciado que Igea haya hecho una defensa de la Sanidad Pública en su propuesta con un modelo que no tiene que ver, a su juicio, con este término, ya que, según Botejada, las intenciones de Ciudadanos pasan por una Sanidad de financiación pública y provisión privada "de la que ya se conocen sus efectos", ha advertido.

Pero los más duros con la iniciativa de los 'naranjas' han sido los nacionalistas, que han insistido en que las competencias en esta materia son autonómicos. Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha recriminado a Igea que explique en el Congreso una situación "que no es" y ha negado que haya autonomías donde no se atienda a toso los españoles.

Del mismo modo, le ha señalado que no hace falta centralizar la tarjeta en un sitio, sino que basta con hacerlas compatibles, al igual que pasa con la memoria histórica. También han señalado este punto el portavoz de ERC, Joan Olóriz y la de PDeCAT, Miriam Nogueras, quien ha defendido que "no es necesaria la unificación", sino la "interoperatividad". Finalmente, la representante de Compromís, Marta Sorlí, ha señalado que la intención de esta proposición no de ley es "criminalizar a las autonomías".