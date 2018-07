Descubren la asociación de determinadas proteínas de los espermatozoides con su capacidad de generar embarazo

Rocío Rivera, doctora de IVI Valencia, ha demostrado mediante un estudio, que será presentado en el 34º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), la asociación de determinadas proteínas en los espermatozoides con la capacidad de estos de generar un embarazo.

La investigadora estudió las diferencias en el perfil proteico de las muestras de diferentes pacientes, comparando entre aquellos en los que, gracias a la fecundación mediante Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), se logró obtener un embarazo con los que fallaron, de modo que tras analizar las proteínas que componen los espermatozoides, se pudiera identificar cuáles se relacionan con el éxito o fracaso reproductivo.

Para estandarizar al máximo el factor femenino, y que el resultado de la gestación dependiera, en mayor medida, del factor masculino, se optó en todos los pacientes por tratamientos con donación de ovocitos.

"Con este estudio hemos conocido y descrito el perfil proteico de las muestras, tanto las que embarazaron como las que no. Hemos comprobado que existen diferencias en cuanto a las proteínas, y que estas pueden servir como marcadores que nos permitirán separar los espermatozoides susceptibles de embarazar de los que no. Yendo más allá, mediante la técnica MACS, se podría pensar en enriquecer una muestra con espermatozoides que contengan las proteínas más óptimas para ser utilizadas en un tratamiento de reproducción. No obstante, esto no deja de ser una hipótesis para seguir investigando en el futuro", ha señalado la investigadora.