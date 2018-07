La inmunoterapia duplica las tasas de supervivencia en metástasis cerebrales de melanoma

Un estudio dirigido por investigadores del Hospital Brigham and Women's de Boston (Estados Unidos) ha concluido que la inmunoterapia duplica las tasas de supervivencia general en pacientes con metástasis cerebrales de melanoma.

El estudio, que ha sido publicado en la revista 'Cancer Inmunology Research', ha evaluado más de 1.500 programas de cáncer en todo Estados Unidos para reunir un conjunto de datos "lo suficientemente grande como para determinar la efectividad de las inmunoterapias de bloqueo del punto de control".

"Nuestros hallazgos se basan en el éxito revolucionario de los ensayos clínicos de inmunoterapia con bloqueo del punto de control para el melanoma avanzado y demuestran que sus beneficios de supervivencia también se extienden a los pacientes con melanoma con metástasis cerebrales", ha señalado el autor principal de la investigación, J. Bryan Iorgulescu.

Según el investigador, aproximadamente 1 de cada 54 personas desarrollarán melanoma a lo largo de su vida, la mayoría de las cuales serán diagnosticadas de forma temprana y se curarán extirpando quirúrgicamente el tumor. "Pero para los pacientes con enfermedad avanzada, la mediana de la tasa de supervivencia global es inferior a un año. El melanoma avanzado tiende a diseminarse al cerebro y es la tercera causa más común de cáncer cerebral metastásico", puntualiza.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado recientemente las inmunoterapias de bloqueo de punto de control y terapias dirigidas, como los inhibidores de BFAF, que han agregado nuevas opciones para el tratamiento del melanoma avanzado. Estas nuevas terapias han producido "buenos resultados preliminares" en ensayos clínicos de pacientes con melanoma avanzado.

Sin embargo, Iorgulescu señala que muchos ensayos hasta la fecha han excluido a los pacientes cuyo cáncer de piel se ha diseminado al cerebro, por lo que "no está claro si estos beneficios se extenderían a esta población de pacientes".

En su estudio, los pacientes que recibieron inmunoterapia con bloqueo de punto de control tuvieron una supervivencia promedio de 12,4 meses, comparado con 5,2 meses para aquellos que no recibieron inmunoterapia, y tuvieron una tasa de supervivencia a cuatro años del 28,1 por ciento, en comparación con 11,1 por ciento para aquellos que no recibieron inmunoterapia. Para los pacientes cuyo cáncer no se había diseminado más allá del cerebro (a los pulmones y/ al hígado, por ejemplo), estas mejoras fueron aún más grandes.

"Históricamente, las metástasis del sistema nervioso central (SNC) del melanoma y otros tipos de tumores sólidos han demostrado ser especialmente difíciles de tratar, y la mayoría de los enfoques terapéuticos proporcionan un beneficio clínico mínimo para los pacientes. Ahora, los resultados de nuestros análisis indican que los inhibidores del punto de control inmune pueden lograr un beneficio terapéutico significativo para el melanoma metastásico, incluida la diseminación al sistema nervioso central", ha explicado el coautor, David Reardon.

Sin embargo, puntualiza que no todos los pacientes se benefician de esta inmunoterapia, "lo que indica que aún se necesita mucha investigación para optimizar el potencial de respuestas inmunes antitumorales para la enfermedad metastásica del SNC".