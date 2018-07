Ciudadanos registra una PNL para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad

El Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los centros sanitarios, implantando en las salas de espera un sistema adapatado que "permita la información, comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en especial auditiva o visual".

Esta PNL, presentada para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, insta al Gobieno a elaborar, "en un plazo no superior a dos meses", un registro de los centros hospitalarios y de salud, bajo su responsabilidad directa o responsabilidad del INGESA, donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad En particular, se centran en las afectadas por "las barreras de comunicación, como aquellas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras". Para la elaboración del registro descrito, reclaman que se detallen "todas las actuaciones necesarias en un plazo no superior a seis meses" para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de salud este sistema adaptado.

"El camino para conseguir su plena y total inclusión ha andado mucho camino y atravesado muchas barreras, pero es cierto que aunque la normativa va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica, en ocasiones, nos demuestra que aún queda recorrido. En esa interactuación diaria, en ocasiones, existen barreras que impiden o dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, y poder gozar de los distintos servicios y derechos en igualdad de condiciones con los demás", justifica Cs en la exposición de motivos de la PNL presentada.