Denuncian la "falta de celo" de la AEMPS en la adquisición de productos ortoprotésicos a través de Internet

La Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) ha presentado denuncias ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por la venta de productos sanitarios ortoprotésicos que requieren adaptación en diversas páginas de Internet.

Para FEDOP, "omitiendo el cumplimiento de la normativa vigente", se ha establecido un sistema en el que el vendedor ,sin necesidad de tener ninguna titulación, es quien decide que el producto sanitario no necesita adaptación. "Dado que no puede realizarla y, económicamente, le beneficia ahorrársela, o, lo que es peor, se deja al arbitrio del usuario decidir en su desconocimiento si debe o no haber adaptación individualizada. En todo caso, en perjuicio del usuario, se impide llevar a cabo la adaptación individualizada que fuera necesaria", detallan.

Según asegura la FEDOP, la respuesta de la AEMS señala que los productos que se pueden comprar en ellas son "seriados que no se modifican para ajustarse al paciente", y no están "exclusivamente sujetos" a la financiación por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"En dicha respuesta, la Agencia Española del Medicamento obvia que todos los productos comercializados por las páginas web denunciadas por FEDOP requieren adaptación, según las clasificaciones de adaptación que han sido realizadas por el Ministerio de Sanidad del que depende precisamente la AMPS y, sin embargo y pese a requerirse la adaptación individualizada, ese servicio no se puede prestar porque es imposible a través de Internet, no porque no sea necesario", aseguran.

A juicio de FEDOP, con el criterio de la AEMPS s"e está permitiendo que haya una falta de protección del usuario y el incumplimiento de la normativa sobre productos sanitarios". Para los ortesistas protesistas, solo se puede garantizar mediante criterios objetivos: "ninguno de los productos contenidos en los catálogos de prestaciones ortoprotésicas pueden ser comercializados en Internet, pues resulta imposible la acreditación de determinadas cuestiones esenciales como si existe prescripción médica, si se requiere adaptación individualizada y, finalmente, si se acoge a la financiación del Sistema Nacional de Salud".

Por último, advierten de que la actual situación lleva, además, a otra consecuencia "inaceptable", al "impedir la aplicación correcta de la normativa sobre productos sanitarios, perjudicando a aquellos establecimientos de ortopedia que cumplen con la misma y no venden de forma telemática, que quedan en desventaja frente al oportunista que evita su aplicación mediante la venta telemática".