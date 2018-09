Si tienes los ojos marrones te va a encantar esta noticia

Las personas con los ojos castaños no suelen recibir tantas alabanzas sobre el color de sus pupilas como quienes los tienen azules o verdes. Sin embargo, pueden ser igual de espectaculares, como se puede comprobar tras la ola de reacciones que ha provocado la tuitera @sunriseesth.

El jueves 30 de agosto de 2018 publicó un tuit en el que alababa los ojos marrones y la magia que sucede cuando les da un rayo de sol.

unpopular opinion: los ojos claros son preciosos pero los sobrevaloráis tanto que no os habéis parado a observar los ojos marrones de alguien cuando les da un poco el sol de frente no sé si me explico pero es sumamente precioso