[VÍDEO] Mujer da a luz dentro de un coche sentada en el asiento del copiloto

No siempre se llega a tiempo al hospital y pasan estas cosas, tal y como podemos ver en este vídeo, la vida se abre camino.

No existe una posición para dar a luz que sea mejor que las demás, según recoge Mi bebé y yo, sino que hay una posición más adecuada para cada mujer, que ella misma debe identificar, si se le ofrece la posibilidad de hacerlo. En muchos hospitales, se puede dar a luz como se desee, salvo en casos particulares, como cuando se administra anestesia peridural (que hace impredecibles los movimientos de las piernas), así como cuando existe la necesidad de tener monitorizado el ritmo cardiaco del bebé, que obliga a la futura mamáa permanecer en la camilla, conectada al aparato que efectúa el registro.--¿Cuál es la mejor posición para dar a luz?--.

Durante la dilatación, la mujerbusca de forma instintiva la posición que le permite soportar mejor el dolor. Se puede tender de lado, ponerse a gatas, sentarse con la espalda apoyada o incluso caminar. En lo que respecta a la fase de expulsión, si la mamá no está "obligada" a permanecer en la camilla todo el tiempo, puede optar por ponerse en cuclillas (con las rodillas flexionadas y el peso del cuerpo sobre los talones), o bien puede ponerse de pie, apoyada en el borde de la cama y agarrada a la "liana" (una cuerda gruesa que cuelga del techo y que ya se puede encontrar en algunas salas de partos), o bien cogiendo las manos a su pareja. En algunos hospitales, se pueden encontrar "sillas holandesas" (un taburete bajo que permite estar en cuclillas sin cargar el peso sobre las piernas, además de no forzar la espalda y hacer los pujos más eficaces. Sin embargo, lo mejor es no planificar demasiado el momento del nacimiento. Todas las mujeres, desde el inicio de las contracciones hasta el término del parto, descubren instintivamente cómo deben ponerse para sentir menos dolor y, al mismo tiempo, empujar de forma realmente eficaz.