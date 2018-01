La adicción de los adolescentes al móvil... ¿Por qué nos atrapa a todos?

¿Cuántas veces hemos escuchado a una madre o a un padre articular la frase "hijo deja el móvil(o movilcito) ya? Son muchísimas las situaciones en las que escuchamos esta queja, ya sea por parte de padres a hijos, entre hermanos, amigos o parejas. Es muy común sentirse mal al ver a una persona enganchada con el teléfono, y lo que no sabemos es que el móvil no es el problema, el problema es lo que subyace a esa adicción al aparato.

Claudia Rodríguez Calvo es la adolescente de 18 años que nos va acompañar estos días como os contábamos ayer para entender a nuestros hijos y cómo trabajar con ellos, y viceversa. Claudia está estudiando psicología, su madre tiene un prestigioso centro de meditación en Madrid, Ursula Calvo. En esta ocasión nuestra coach adolescente favorita nos explica qué hay detrás de esa adicción al móvil y nos da una idea de cómo manejar este problema creando ciertos hábitos saludables en nuestros hogares y hacer una introspección de saber cómo utilizamos mayores y adolescentes los smartphones y tablets.

P: Es muy común que los padres se quejen de que sus hijos están todo el día con el móvil...¿?

CR: Aunque no lo creamos lo primero es dar ejemplo. Imagínate que tú estás con el móvil, tu hijo está con el móvil y tu objetivo es que tu hijo deje el móvil; y a él le haya dado por decir "bueno venga lo apago". ¿Qué pasa? Que como lo cojas un segundo, como vea que tú estás mirando el teléfono, ¿qué va a hacer? volver otra vez.

Entonces, a mi una costumbre que me encanta y que la aprendí de la familia de mi mejor amiga y lo hacen siempre, es que cuando llegas a su casa a comer, cogen el cubo donde pones los hielos meten todos los móviles en medio de la mesa. Todos están apagados o en modo avión y ya nadie lo puede tocar. Entonces ese rato que estás en familia no se coge. También es cierto que tu hijo te puede poner alguna pega, pero yo creo que al final eso es un hábito. Yo veía que a ellos no les costaba dejar el móvil, era como que pasaba el cubo y lo iban dejando, incluso a lo mejor están hablando y ni se dan cuenta y simplemente lo dejan mientras hablan.

"EL MOVIL ES UN SIMBOLO, EL MOVIL ES UN UNA FORMA QUE TENEMOS DE EVADIRNOS DEL PRESENTE"

P: Entonces, ¿qué implica un móvil?

CR: Al final el móvil es un símbolo, o sea, la situación no está en el móvil, el móvil es simplemente una forma que tenemos de evadirnos del presente, no es nada más.

Cuando no es el móvil es ponerte a pensar en un montón de cosas que tienes que hacer, y cuando no es eso, es de repente cotillear a los de la mesa de al lado, que eso nos encanta...

Nos encanta ver lo que hacen los de la mesa de al lado, sobre todo a los españoles... Es muy curioso porque te pones en la mesa y mucha gente se pone a cotillear qué están hablando los de la mesa de al lado.

EL MOVIL TE HACE NO ESTAR NI DISFRUTAR DEL MOMENTO PRESENTE, DEL AQUI Y AHORA

Al final son un montón de boicots mentales, y con el móvil nos lo han puesto todavía más fácil; porque el móvil es la herramienta por excelencia, parece ser útil porque parece que estás haciendo algo útil, además, los demás no te molestan del todo y tú estás completamente inmerso en él. Y realmente lo que pasa es que no estás donde estás en ese momento, o sea es que con el móvil nos lo han puesto a huevo, pero en verdad si no fuera el móvil, eso lo digo yo, sería otra cosa. ¿Qué pasaba cuando no había móviles? ¿la gente no estaba "en su mundo también"? Igual, igual, lo que pasa es que ahora es el móvil y en un futuro pues será a lo mejor un robot chiquitito que tengamos por ahí de mascota con la que estemos todo el rato haciéndole caso....

Al final cuando tú quieres acabar con estas cosas no se trata de coger y dejar el móvil, se trata de entrenar la mente para estar preparada para estar en el presente, en lo que hacemos en ese momento.