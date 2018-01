¿Está embarazada Cristina Pedroche?

"Cristina Pedroche está embarazada", dijo entre bromas Peinado en una "exlusiva Zapeando" que repitió Anna Simón. "¡No, estoy con al regla!", tuvo que salir a desvelar la presentadora desmintiendo su alumbramiento. "Ay, ya ha roto la magia", decía Llum Barrera mientras el resto se sorprendía. "Venga ya, esto es un tema común...", decía Pedroche que no entendía por qué se escandalizaban, según recoge Ecoteuve.

"Cristina Pedroche, definitivamente, no está embarazada", dijo Miki Nadal entre risas al conocer el motivo por el que la de Vallecas está "a flor de piel". "Se debería hablar de la regla, que no pasa nada", insistía la colaboradora que, sin quererlo, se vio envuelta en un incómodo momento. "Ay, qué calor me ha entrado, los sudores...", afirmó abanicándose.

